Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов поделился информацией с "Москвой 24" о симптомах нового штамма COVID-19 под названием FLiRT. По его словам, у заболевших могут возникнуть высокая температура и кашель, которые легко спутать с обычным ОРВИ.
Он также отметил, что у этого штамма нет уникальных признаков. У людей могут появиться боль в горле и заложенность носа. Чтобы уменьшить риск заражения, важно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок.
Во время пандемии было доказано, что использование санитайзеров помогает снизить заболеваемость не только коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями. Врач рекомендует всегда иметь при себе спиртовые салфетки или санитайзеры и регулярно обрабатывать руки.
Если вы почувствовали себя плохо, лучше оставаться дома и соблюдать постельный режим.
Ранее в России были зарегистрированы семь случаев нового варианта COVID-19 XEC, согласно информации от Роспотребнадзора. Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией и контролировать новые случаи.
Также в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что новая вакцина "Конвасэл" будет эффективна против варианта XEC. Этот препарат поможет укрепить клеточный иммунитет, и его состав не нужно будет менять.
COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
"Конвасэл" — субъединичная рекомбинантная вакцина (на основе рекомбинантного N-белка вируса SARS-Cov-2) для профилактики COVID-19, разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.