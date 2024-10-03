Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Алексей Водовозов поделился информацией с "Москвой 24" о симптомах нового штамма COVID-19 под названием FLiRT. По его словам, у заболевших могут возникнуть высокая температура и кашель, которые легко спутать с обычным ОРВИ.

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Он также отметил, что у этого штамма нет уникальных признаков. У людей могут появиться боль в горле и заложенность носа. Чтобы уменьшить риск заражения, важно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок.

Во время пандемии было доказано, что использование санитайзеров помогает снизить заболеваемость не только коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями. Врач рекомендует всегда иметь при себе спиртовые салфетки или санитайзеры и регулярно обрабатывать руки.

Если вы почувствовали себя плохо, лучше оставаться дома и соблюдать постельный режим.

Ранее в России были зарегистрированы семь случаев нового варианта COVID-19 XEC, согласно информации от Роспотребнадзора. Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией и контролировать новые случаи.

Также в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что новая вакцина "Конвасэл" будет эффективна против варианта XEC. Этот препарат поможет укрепить клеточный иммунитет, и его состав не нужно будет менять.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



"Конвасэл" — субъединичная рекомбинантная вакцина (на основе рекомбинантного N-белка вируса SARS-Cov-2) для профилактики COVID-19, разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.



