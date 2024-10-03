Как справиться с сонливостью: советы врача Островской

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Островская поделилась, как можно уменьшить сонливость с помощью правильного питания. Это состояние, известное как постпрандиальная сонливость, является нормальной реакцией организма. Во время еды кровь направляется к пищеварительным органам, и приток к мозгу уменьшается, что может вызвать усталость из-за недостатка кислорода.

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Врач отметила, что особенно сильно хочется спать после еды тем, кто не высыпается. Поэтому важно следить за режимом сна. Сонливость также может возникать из-за употребления мучных и тяжёлых блюд.

Алкоголь тоже может способствовать сонливости, так как расслабляет организм. Поэтому лучше избегать его во время приема пищи. Чтобы справиться с сонливостью, полезно немного прогуляться, добавила Островская.

Ранее психолог Татьяна Маремпольская рекомендовала хорошо высыпаться с пятницы, чтобы восстановить силы после рабочей недели. Она также предупредила, что слишком долгий сон может быть даже вреднее недосыпа.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Эндокриноло́гия (от греч. ἔνδον — внутрь, κρίνω — выделяю и λόγος — слово, наука) — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндокринных желёз), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желёз или действиями этих гормонов.

