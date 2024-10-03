Врач объяснила, почему стоит ограничить продажу противовирусных препаратов

Доктор медицинских наук и инфекционист Елена Малинникова считает, что свободная продажа противовирусных лекарств должна быть ограничена. Она отметила, что вирусы могут развивать резистентность, подобно бактериям.

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По словам врача, резистентность бактерий — это серьёзная глобальная проблема, и сейчас мы видим, что вирусы тоже начинают сопротивляться лечению. Противовирусные препараты сложно разрабатывать, так как вирусы живут внутри клеток.

Малинникова подчеркнула, что бороться с вирусами сложно: можно либо остановить их размножение, либо уничтожить. Поэтому важно ограничить как продажу противовирусных средств, так и назначение антибиотиков.

Она также добавила, что самолечение может привести к тому, что врачи ничем не смогут помочь, кроме как облегчить симптомы инфекции.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что приём противовирусных без назначения врача может не принести результатов и повредить печень. Он отметил, что самолечение является опасным.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.



Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

