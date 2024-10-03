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Как на самом деле действует кодировка от алкоголизма: откровения нарколога Пичугина

2:35
Здоровье

Проблема алкогольной зависимости продолжает оставаться актуальной на протяжении многих лет. Некоторые люди выбирают длительное лечение с использованием медикаментов, в то время как другие предпочитают периодическую кодировку — метод гипноза, который помогает уменьшить желание употреблять алкоголь. Однако мнения о данной методике сильно разнятся: многие считают ее обманом. Нарколог из Домодедовского филиала областной психиатрической больницы им. Яковенко, Андрей Пичугин, поделился своим мнением. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как на самом деле действует кодировка от алкоголизма: откровения нарколога Пичугина
Фото: pxhere

По его словам, термин "кодировка" является широко распространенным и чаще всего используется в разговорной речи. С профессиональной точки зрения, не существует препарата, который можно было бы ввести в организм, и в результате этого организм начал бы отвергать алкоголь.

"Если говорить о лечении алкоголизма, то это, конечно, немного другое. Это не лекарственный блок, не какой-то волшебный угол, а комплекс мероприятий, который должен проводить квалифицированный врач, психиатр, нарколог. Цель простая — выработать отвращение или неприязнь к алкоголю", — пояснил врач.

По словам специалиста, работа по большей степени проводится на психологическом уровне. Пичугин отметил, что сначала проводится беседа, собирается анамнез и оценивается психическое состояние пациента, которое иногда требует назначения лекарственных препаратов, таких как нейролептики или снотворные. При правильном подобранном лечении можно добиться положительных результатов. Он также подчеркнул, что "волшебный укол", или кодировка, является непрофессиональным подходом и не может избавить от хронического заболевания, такого как алкоголизм.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что бывают ситуации, когда проводится специальная психотерапевтическая сессия, после которой вводится инъекция. В этом случае человек может находиться в состоянии страха и не употреблять алкоголь на протяжении нескольких лет, однако это во многом зависит от его личностных особенностей и характера.

"Нередки случаи, когда пациенты звонят в клиники или фирмы и просят приехать, вывести из запоя и тут же закодировать. Это стопроцентная профанация, когда врач приезжает, выводит как будто бы весь алкоголь из организма и вводит препарат. Это совершенно не соответствует действительности", — заключил нарколог.

 

Уточнения

Алкоголи́зм (от араб. الكحل‎ [al-koḥl] — «порошкообразная сурьма»), также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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