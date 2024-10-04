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Сон — ключ к сияющей красоте: как недостаток сна сказывается на внешности 

2:00
Здоровье » Красота

Красота — это не только макияж и ослепительный наряд, но и здоровье, в котором сон играет ключевую роль. Ведь недостаток сна — прямой путь к тусклой коже, морщинам, темным кругам под глазами и другим нежелательным изменениям во внешности. Как же влияет сон на нашу красоту?

Сон — ключ к сияющей красоте: как недостаток сна сказывается на внешности 
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Регенерация клеток. Во время сна наш организм активно восстанавливается, а клетки кожи обновляются. Недостаток сна нарушает этот процесс, делая кожу вялой, тусклой и уязвимой к раздражениям.

Выработка коллагена. Коллаген — это белок, отвечающий за за упругость и эластичность кожи. Во время сна организм вырабатывает больше коллагена, что способствует сохранению молодости. Недостаток сна приводит к снижению выработки коллагена, что ускоряет появление морщин и других признаков старения.

Гормональный баланс. Сон регулирует гормональный баланс, в том числе выработку гормонов стресса, которые могут негативно влиять на кожу, вызывая воспаления и акне.

Кровообращение. Во время сна улучшается кровообращение, что обеспечивает клетки кожи питательными веществами и кислородом, делая её более здоровой и сияющей. Недосып приводит к замедлению кровотока, что может вызывать темные круги под глазами, отечность и тусклый цвет лица.

Обеспечить себе полноценный сон и сохранить красоту можно благодаря следующим советам: старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки; откажитесь от кофеина и алкоголя перед сном; создайте комфортную обстановку для сна; обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас проблемы со сном.

Сон — необходимость для нашего здоровья и красоты. Уделяйте этому важному аспекту жизни достаточно времени, и ваша кожа будет вам благодарна.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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