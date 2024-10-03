Марбургская лихорадка: эпидемиолог рассказал о смертельном вирусе

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Руанде, где зарегистрирована вспышка лихорадки Марбург, Роспотребнадзор приступил к мониторингу обстановки. Специалисты ведомства разработали диагностическую тест-систему для выявления вируса Марбург в России, чтобы свести к минимуму риски заражения.

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Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов прокомментировал ситуацию, отметив, что лихорадка Марбург — это хорошо известное заболевание, вирус которого был открыт в конце 60-х — начале 70-х годов.

"Это вирусное заболевание, которое было открыто очень давно. Я не ошибаюсь, если скажу, что в 80-х годах случаи заболевания фиксировались даже в Новосибирске", - уточнил специалист в интервью с корреспондентом Om1 Новосибирск.

Он подчеркнул, что лихорадка Марбург — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, через кровь и при прямом контакте. Летальность от этого заболевания высока, может достигать 90% при массовом заражении, но в среднем составляет 50%.

"Это очень опасное заболевание, но мы давно знаем о нём. Не вижу причин для беспокойства. С момента открытия этого вируса в 70-х годах ничего существенно не изменилось. Если, конечно, не планируется искусственное распространение вируса, но это уже не в моей компетенции", — отметил врач.

Новоселов не видит оснований для беспокойства, так как заболевание хорошо изучено и существует опыт борьбы с ним. В России, по его словам, имеются необходимые знания и технологии для предотвращения вспышки этого заболевания.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.

