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Врач раскрыл возможные причины болей в ногах

0:51
Здоровье

У боли в ногах в пожилом возрасте может быть несколько причин, о которых рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач раскрыл возможные причины болей в ногах
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

По словам врача, с возрастом в суставах происходят дегенеративные изменения, которые могут привести к развитию артроза.

"Стираются" хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли", — заявил он.

Причиной боли в ногах может стать и сахарный диабет, при котором может возникнуть диабетическая нейропатия. Вызывать болезненные ощущения может и варикозное расширение вен.

Как сообщает Москва 24, врач заявил, что если у человека диагностировали одно из этих заболеваний, то пациент обязательно должен придерживаться назначенного лечения, чтобы не допустить развития осложнений.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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