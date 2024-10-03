Врач раскрыл возможные причины болей в ногах

У боли в ногах в пожилом возрасте может быть несколько причин, о которых рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам врача, с возрастом в суставах происходят дегенеративные изменения, которые могут привести к развитию артроза.
"Стираются" хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли", — заявил он.
Причиной боли в ногах может стать и сахарный диабет, при котором может возникнуть диабетическая нейропатия. Вызывать болезненные ощущения может и варикозное расширение вен.
Как сообщает Москва 24, врач заявил, что если у человека диагностировали одно из этих заболеваний, то пациент обязательно должен придерживаться назначенного лечения, чтобы не допустить развития осложнений.
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Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
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