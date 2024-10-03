Врач назвала утреннюю привычку, которая улучшит работу мозга

Утренний приём воды натощак может не только помочь организму проснуться, но и способствует долгосрочному сохранению здоровья и молодости, как рассказала терапевт и диетолог Елена Устинова. Об этом сообщает Газета.Ru.
По словам врача, употребление одного или нескольких стаканов воды после сна помогает восстановить водный баланс, утраченный за ночь, разжижает кровь, тем самым снижая риск тромбоза, улучшает функции мозга и аппетит, а также стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.
"Вместе с этим запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается", — уточнила врач.
Елена Устинова также подчеркнула важность регулярного потребления воды в течение дня. Это полезное привычка положительно влияет на внешний вид, улучшая состояние кожи и волос, а также на работу лимфатической системы, которая играет важную роль в защите организма от инфекций и снижает риск образования камней в почках.
Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.
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