Врач назвала утреннюю привычку, которая улучшит работу мозга

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренний приём воды натощак может не только помочь организму проснуться, но и способствует долгосрочному сохранению здоровья и молодости, как рассказала терапевт и диетолог Елена Устинова. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by memoreks, CC BY-SA 2.0

По словам врача, употребление одного или нескольких стаканов воды после сна помогает восстановить водный баланс, утраченный за ночь, разжижает кровь, тем самым снижая риск тромбоза, улучшает функции мозга и аппетит, а также стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.

"Вместе с этим запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается", — уточнила врач.

Елена Устинова также подчеркнула важность регулярного потребления воды в течение дня. Это полезное привычка положительно влияет на внешний вид, улучшая состояние кожи и волос, а также на работу лимфатической системы, которая играет важную роль в защите организма от инфекций и снижает риск образования камней в почках.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

