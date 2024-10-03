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Врач назвала неожиданные симптомы хронической усталости

1:01
Здоровье

Изменения в настроении, раздражительность или продолжительная апатия могут служить скрытыми признаками хронической усталости. Об этом заявила врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в интервью РИАМО, указывая на необходимость отдыха для организма.

"Например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна. Утренняя скованность мышц может свидетельствовать о проблемах с суставами или воспалительных процессах", — сообщила врач.

К другим симптомам, сигнализирующим о проблеме, могут относиться частые зевота и утренняя скованность в мышцах, отмечает специалист.

Ирина Крашкина рекомендует обратиться к врачу, если перечисленные симптомы не проходят длительное время. Возможно, потребуется тщательное медицинское обследование для установления диагноза и назначения соответствующего лечения.

Уточнения

Апа́тия (др.-греч. ἀ- «без» + πάθος «страсть, волнение, возбуждение») — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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