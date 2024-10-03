Нефролог развеяла популярный миф о кофе

Врач-нефролог Екатерина Корсева развеяла распространённый миф о негативном влиянии кофе на почки. По её словам, этот напиток оказывает благотворное действие на организм, но только при условии, что его запивают водой.
"Это номер один из вопросов, практически каждый второй пациент об этом спрашивает. Но сейчас исследованиями подкрепилось, что кофе до четырёх чашек в день при наличии мочекаменной болезни даёт хороший эффект за счёт мочегонных, диуретических эффектов. Но здесь есть важный момент — кофе нужно запивать водой", — поделилась врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Специалист подчеркнула, что кофе обладает мочегонным эффектом, выводя жидкость из организма. Поэтому если после употребления кофе человек выпьет стакан воды, он восстановит водный баланс и усилит мочегонный эффект. Также кофе способствует снижению уровня сахара в крови, но для этого его следует пить без добавления сахара или сиропа.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.