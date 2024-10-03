Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
На АЗС разъяснили, почему заправки стали отказываться наливать бензин в канистры
Котов выбыл из турнира в Шанхае в первом круге
"Вояджер-2" начал отключать приборы, чтобы продержаться пятилетку
Забайкальский край получил статус самого грязного региона в России
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Косторная подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство
Николас Кейдж воплотит образ нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel
Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19

Нефролог развеяла популярный миф о кофе

Здоровье

Врач-нефролог Екатерина Корсева развеяла распространённый миф о негативном влиянии кофе на почки. По её словам, этот напиток оказывает благотворное действие на организм, но только при условии, что его запивают водой.

Нефролог развеяла популярный миф о кофе
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

"Это номер один из вопросов, практически каждый второй пациент об этом спрашивает. Но сейчас исследованиями подкрепилось, что кофе до четырёх чашек в день при наличии мочекаменной болезни даёт хороший эффект за счёт мочегонных, диуретических эффектов. Но здесь есть важный момент — кофе нужно запивать водой", — поделилась врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист подчеркнула, что кофе обладает мочегонным эффектом, выводя жидкость из организма. Поэтому если после употребления кофе человек выпьет стакан воды, он восстановит водный баланс и усилит мочегонный эффект. Также кофе способствует снижению уровня сахара в крови, но для этого его следует пить без добавления сахара или сиропа.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Косторная подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство
Россиянам напомнили о признаках нового штамма COVID-19
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Индия отправит космический аппарат к Венере
Российские звёзды включились в поиск дочери певицы Любови Успенской
Как отличить качественные сосиски от некачественных: главные признаки
Валюта БРИКС станет полезным шоком для мировой финансовой системы
Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе
РСТ назвал Дагестан одним из лидеров по бронированию отелей в октябре
Найден ключ к разгадке саморазмножения нуклеиновых кислот в ранней биосфере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.