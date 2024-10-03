Нефролог развеяла популярный миф о кофе

Врач-нефролог Екатерина Корсева развеяла распространённый миф о негативном влиянии кофе на почки. По её словам, этот напиток оказывает благотворное действие на организм, но только при условии, что его запивают водой.

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"Это номер один из вопросов, практически каждый второй пациент об этом спрашивает. Но сейчас исследованиями подкрепилось, что кофе до четырёх чашек в день при наличии мочекаменной болезни даёт хороший эффект за счёт мочегонных, диуретических эффектов. Но здесь есть важный момент — кофе нужно запивать водой", — поделилась врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист подчеркнула, что кофе обладает мочегонным эффектом, выводя жидкость из организма. Поэтому если после употребления кофе человек выпьет стакан воды, он восстановит водный баланс и усилит мочегонный эффект. Также кофе способствует снижению уровня сахара в крови, но для этого его следует пить без добавления сахара или сиропа.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.

