В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Близорукость всё чаще диагностируется у несовершеннолетних. Россия входит в тройку стран-лидеров по этому показателю. При этом увеличивается количество пациентов, которые после проведения операции по коррекции зрения вновь обращаются к офтальмологу с той же проблемой, сообщает заведующая офтальмологическим отделением клинического госпиталя "Лапино" Наталья Калинина.

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Исследование, представленное в журнале British Journal of Ophthalmology, показывает, что 85% детей в Японии и 73% в Южной Корее нуждаются в очках или контактных линзах. Россия замыкает этот список с показателем 46% среди несовершеннолетних, страдающих близорукостью.

Российские офтальмологи полагают, что основным фактором является наследственность, однако образовательный процесс также значительно влияет на зрение. По их мнению, ухудшение зрения связано с тем, что современные дети из-за возросшей учебной нагрузки проводят больше времени за учебниками, смартфонами и компьютерами. Это приводит к постоянному напряжению глаз, их усталости и, как следствие, к развитию близорукости.

Врач считает, что полностью решить проблему практически невозможно, так как нельзя просто запретить пациентам использование телефонов. Оптимальным расстоянием от экрана для глаз считается три метра, однако удерживать гаджеты на таком расстоянии практически невозможно по очевидным причинам.

Тем не менее, существуют меры профилактики. Например, занятия большим и настольным теннисом требуют от глаз постоянной фокусировки на мяче как на близком, так и на дальнем расстоянии. Также можно использовать специальные линзы для очков или ночные контактные линзы для снижения нагрузки на зрение.

Уточнения

Лазерная коррекция зрения (или рефракционная хирургия) — хирургическая коррекция с применением лазерных технологий аномалий рефракции.



Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.

