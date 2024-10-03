Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легко и без забот: как вырастить огурцы без почвы в домашних условиях
Экстремальные виды спорта: почему люди выбирают опасные развлечения? 
Британский мальчик вернулся к жизни: чудесное выздоровление после отключения от аппаратов
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога
Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией
Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой

В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения

1:56
Здоровье

Близорукость всё чаще диагностируется у несовершеннолетних. Россия входит в тройку стран-лидеров по этому показателю. При этом увеличивается количество пациентов, которые после проведения операции по коррекции зрения вновь обращаются к офтальмологу с той же проблемой, сообщает заведующая офтальмологическим отделением клинического госпиталя "Лапино" Наталья Калинина.

В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование, представленное в журнале British Journal of Ophthalmology, показывает, что 85% детей в Японии и 73% в Южной Корее нуждаются в очках или контактных линзах. Россия замыкает этот список с показателем 46% среди несовершеннолетних, страдающих близорукостью.

Российские офтальмологи полагают, что основным фактором является наследственность, однако образовательный процесс также значительно влияет на зрение. По их мнению, ухудшение зрения связано с тем, что современные дети из-за возросшей учебной нагрузки проводят больше времени за учебниками, смартфонами и компьютерами. Это приводит к постоянному напряжению глаз, их усталости и, как следствие, к развитию близорукости.

Врач считает, что полностью решить проблему практически невозможно, так как нельзя просто запретить пациентам использование телефонов. Оптимальным расстоянием от экрана для глаз считается три метра, однако удерживать гаджеты на таком расстоянии практически невозможно по очевидным причинам.

Тем не менее, существуют меры профилактики. Например, занятия большим и настольным теннисом требуют от глаз постоянной фокусировки на мяче как на близком, так и на дальнем расстоянии. Также можно использовать специальные линзы для очков или ночные контактные линзы для снижения нагрузки на зрение.

Уточнения

Лазерная коррекция зрения (или рефракционная хирургия) — хирургическая коррекция с применением лазерных технологий аномалий рефракции.

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
Обсудить
Сейчас читают
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога
Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией
Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой
В московском зоопарке появились прямые трансляции жизни животных
В России хотят ввести круглогодичные льготы на железнодорожные билеты для подростков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.