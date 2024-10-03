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Болезни, при которых по утрам темнеет в глазах и кружится голова

1:37
Здоровье

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала NEWS. ru, что головокружение по утрам может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, включая опухоли.

Болезни, при которых по утрам темнеет в глазах и кружится голова
Фото: ru.freepik.com by Racool_studio

Темнеет в глазах, когда человек резко меняет положение тела, например, встаёт с постели. Это может быть связано с сосудистыми нарушениями, состоянием, известным как ортостатическая гипотензия.

По словам врача, потемнение в глазах может происходить из-за низкого артериального давления, особенно если человек принимает определённые лекарства, страдает от обезвоживания или находится в положении беременности. Также это состояние часто встречается у молодых людей с синдромом постуральной ортостатической тахикардии, когда при подъёме учащается сердцебиение.

Если человек долго лежит и резко встаёт, это может привести к резкому снижению давления. Тимощенко добавила, что такие симптомы также могут возникать у пожилых людей, особенно тех, кто принимает препараты для снижения давления.

Другие причины включают анемию, вегетативную дисфункцию (особенно у подростков), а также резкое снижение давления после еды у людей, перенёсших операции на желудке. Заболевания нервной системы, сердечная недостаточность и надпочечниковая недостаточность также могут вызывать подобные симптомы.

Ранее кардиолог Илкин Гасанов предупреждал, что высокое давление может привести к серьезным заболеваниям, таким как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).
 

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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