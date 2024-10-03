Когда стоит обратиться к врачу из-за осенней хандры?

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Галина Красноруженко объяснила, что если плохое настроение, усталость и другие симптомы осенней хандры не исчезают больше двух недель, лучше посетить врача. В таких случаях может помочь фототерапия.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Фототерапия использует искусственный свет для компенсации нехватки солнечного света в холодное время года. Это можно делать как дома, так и в специализированных клиниках. Также может потребоваться психотерапия, основанная на когнитивно-поведенческом подходе, и, возможно, назначение антидепрессантов.

Важно помнить, что антидепрессанты могут вызывать побочные эффекты, поэтому их должен назначать и контролировать врач. Он подберёт нужную дозу и будет следить за лечением, чтобы минимизировать риски. Пациентам нельзя самостоятельно отменять или назначать лекарства.

Специалисты уверяют, что от антидепрессантов не возникает зависимости.

Кроме того, невролог Елена Мирошник советует заниматься спортом, следить за режимом сна и правильно питаться, чтобы избежать осенней меланхолии. Это поможет улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Фототерапи́я (светолече́ние, светотерапи́я) — вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию солнечного света или яркого света от искусственных источников с определёнными длинами волн, таких как лазеры, светоизлучающие диоды, флуоресцентные лампы, дихроические лампы, или же очень яркого света, имеющего полный спектр дневного света, в течение определённого предписанного врачом времени, а иногда также и в строго определённое время суток.



