Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина раскрыла, сколько раз бывший муж виделся с их общей дочерью
В Россию придут холода
Цены в турецких отелях увеличились на 65%
Как сделать макияж на зрелой коже: секреты от визажиста
Сколько зарплат нужно, чтобы купить авто в России
Главный тренер Оренбурга Деограсия отправлен в отставку
Болезни, при которых по утрам темнеет в глазах и кружится голова
Защитите сад от зайцев: хитрость с нафталином и рыбьим жиром
Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей

Когда стоит обратиться к врачу из-за осенней хандры?

1:15
Здоровье

Психолог Галина Красноруженко объяснила, что если плохое настроение, усталость и другие симптомы осенней хандры не исчезают больше двух недель, лучше посетить врача. В таких случаях может помочь фототерапия.

Когда стоит обратиться к врачу из-за осенней хандры?
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Фототерапия использует искусственный свет для компенсации нехватки солнечного света в холодное время года. Это можно делать как дома, так и в специализированных клиниках. Также может потребоваться психотерапия, основанная на когнитивно-поведенческом подходе, и, возможно, назначение антидепрессантов.

Важно помнить, что антидепрессанты могут вызывать побочные эффекты, поэтому их должен назначать и контролировать врач. Он подберёт нужную дозу и будет следить за лечением, чтобы минимизировать риски. Пациентам нельзя самостоятельно отменять или назначать лекарства.

Специалисты уверяют, что от антидепрессантов не возникает зависимости.

Кроме того, невролог Елена Мирошник советует заниматься спортом, следить за режимом сна и правильно питаться, чтобы избежать осенней меланхолии. Это поможет улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Фототерапи́я (светолече́ние, светотерапи́я) — вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию солнечного света или яркого света от искусственных источников с определёнными длинами волн, таких как лазеры, светоизлучающие диоды, флуоресцентные лампы, дихроические лампы, или же очень яркого света, имеющего полный спектр дневного света, в течение определённого предписанного врачом времени, а иногда также и в строго определённое время суток.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей
В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика
В Калининграде ФСБ задержала сотрудников ГУР по подозрению в шпионаже
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Комик Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов из-за мошенничества
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр
Когда стоит обратиться к врачу из-за осенней хандры?
Иосиф Пригожин предположил, куда могла пропасть дочь Любови Успенской
Стало известно, зачем Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с Дженнифер Лопес
Как убрать мелкие царапины на автомобиле с помощью лака для ногтей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.