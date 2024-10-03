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Вирусолог оценил вероятность катастрофической пандемии

1:53
Здоровье

Кажется, что обжёгшись о COVID-19, ВОЗ дует на воду: как только происходит вспышка какой-то инфекции где-нибудь в Африке — сразу стращает угрозой пандемии.

Вирусолог оценил вероятность катастрофической пандемии
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, CC BY 4.0

Pravda.Ru узнала у вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, насколько велика вероятность новой глобальной эпидемии.

"Да, вероятность совершенно реальная. Более того, не исключено, что пандемия будет и значительно более тяжёлая, чем пандемия COVID-19", — ответил он.

"Другое дело, что предсказать её и спрогнозировать совершенно невозможно. То есть мы уверены, что она будет, но она может случиться и через 50, и через 100 лет, а может и через месяц", — добавил собеседник издания.

Причиной он назвал изменчивость вирусов. "За миллионы лет вирусы приспособились постоянно менять вид хозяина. И каждый раз такая смена — это риск пандемии, собственно как это произошло в случае с COVID-19. Изучая то, как вирусы меняли хозяев в прошедшие 100-200-300 лет, мы знаем, что это происходило достаточно часто. Это не всегда был переход к человеку, иногда между животными, но мы знаем, что этот процесс в природе регулярный, но это случайный процесс, он совершенно не поддаётся какому-то численному прогнозу", — объяснил специалист.

Он также перечислил наиболее вероятных кандидатов на роль "зачинщика" очередной пандемии. "Есть список Всемирной организации здравоохранения из вирусов, которые представляют наибольшую угрозу как возбудители новых инфекций. Из самых известных — это коронавирусы, это вирусы группы возбудителей гриппа (ортомиксовирусы) и это вирусы, похожие на вирус кори (парамиксовирусы)", — заключил Лукашев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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