Как быстро избавиться от следа пощечины

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, как быстро убрать след от пощечины. Она советует приложить лед к поврежденному месту в первые секунды после удара. Холод нужно держать 20-30 минут, чтобы сосуды стабилизировались и остановилось микрокровотечение, которое может превратиться в синяк.

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Если лед не был использован, можно прибегнуть к лекарствам. Подойдут гели с арникой, гепарином или троксерутином, а также бадяга. Главное — следовать инструкции. Внутрь можно принимать антигистаминные препараты для уменьшения отечности. Также полезны рутин и витамин C, добавила Жовтан.

Ранее косметолог Екатерина Никитина отметила, что обезвоженная кожа может вызывать мелкие морщины и зуд. А дерматолог Лилия Зотова предупредила, что прыщи могут появляться из-за грязных смартфонов. Бактерии на экранах могут вызывать воспаления на коже. Она советует протирать гаджеты спиртовыми салфетками и не касаться лица руками.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.



Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

