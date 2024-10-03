Природные методы борьбы с тошнотой: что стоит попробовать

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы ощущаете тошноту, не спешите хвататься за лекарства. Вместо этого посмотрите в свою аптечку и воспользуйтесь природными средствами, которые помогут вам избавиться от этого неприятного чувства и его причин. Мы собрали шесть простых и эффективных натуральных способов, которые быстро принесут облегчение:

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Чай из корня имбиря

Для этого средства лучше всего использовать свежий корень имбиря. Очистите его, нарежьте на мелкие кусочки и варите в кипящей воде в течение 15 минут. Процедите настой, добавьте несколько капель лимонного сока и пейте тёплым. Для достижения наилучшего результата рекомендуется выпивать от трёх до пяти чашек в день.

Почему имбирь так эффективен? Это связано с наличием гингеролов и шогаолов, которые:

Уравновешивают кислотность в желудке

Успокаивают желудочно-кишечный тракт, уменьшая тошноту и рвоту

Увеличивают выделение пищеварительных соков

Обеспечивают комфорт благодаря своему острому вкусу

Продукты, богатые клетчаткой

Яблоки (особенно кислые), бананы, виноград, а также сырые или бланшированные овощи могут помочь уменьшить чувство тошноты. Замороженные кубики льда или батончики из яблочного, виноградного, апельсинового, лимонного или грушевого сока также отлично подойдут. Эти продукты содержат много воды и клетчатки, что помогает предотвратить обезвоживание и запоры, способствующие тошноте. Особенно полезны бананы, так как они богаты калием, который теряется при тошноте. Однако будьте осторожны: не позволяйте пациенту быстро откусывать большие куски банана.

Орехи

Арахис, грецкие орехи, миндаль и кешью — отличные источники белка. Недостаток белка может вызвать тошноту, поэтому употребление орехов поможет восполнить этот дефицит и предотвратить новые приступы.

Чай с перечной мятой

Ментол, содержащийся в мяте, помогает облегчить тошноту, особенно при укачивании. Для этого просто заварите мятный чай, и вы почувствуете улучшение.

Мятный чай

Седативные свойства мяты помогают снизить уровень тошноты и рвоты. Чтобы приготовить мятный чай, разведите 8-10 листьев мяты в 500 мл кипятка, дайте настояться полчаса, периодически перемешивая. Процедите и наслаждайтесь освежающим вкусом.

Вода

Небольшое количество воды может значительно уменьшить чувство тошноты. Она увлажняет организм и предотвращает обезвоживание, которое может вызывать головокружение и рвоту. Начните пить маленькими глотками или сосите кубики льда, и вы почувствуете себя лучше.

Предостережение

Если симптомы не исчезают, это может быть связано с сочетанием физиологических и экологических факторов. Обратитесь к врачу, если тошнота сохраняется более 24 часов.

Уточнения

Имбирь - пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



Гингерол (от англ. ginger - имбирь) — растительное вещество, содержащееся в количестве 1-3 % преимущественно в корневище имбиря в форме эфирного масла, которое придаёт ему его специфический вкус и терпкий аромат.

