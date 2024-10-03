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Натуральные методы лечения СДВГ: полезные добавки

3:27
Здоровье

Что такое СДВГ?

Натуральные методы лечения СДВГ: полезные добавки
Фото: Freepik by freepik, PDM

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) становится все более распространенным расстройством, затрагивающим как детей, так и взрослых по всему миру. Это психическое заболевание проявляется в виде недостатка внимания, трудностей с концентрацией, гиперактивности и нарушений в обучении.

Традиционно для лечения СДВГ использовались рецептурные препараты, такие как Риталин. Однако многие люди предпочитают натуральные альтернативы, включая добавки, которые, по их мнению, могут положительно влиять на симптомы этого расстройства. Несмотря на то, что научные данные о эффективности натуральных витаминов не столь убедительны по сравнению с традиционными медикаментами, многие пациенты уверены в их положительном воздействии и предпочитают избегать химикатов.

Рассмотрим три основных натуральных средства, которые считаются наиболее эффективными при лечении СДВГ.

Рыбий жир

Добавки с рыбьим жиром являются естественным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в обмене веществ и поддержании общего здоровья. К сожалению, они не всегда присутствуют в достаточном количестве в обычной пище. Рыбий жир помогает сбалансировать уровень этих кислот и доступен в большинстве аптек и магазинов.

Исследования, опубликованные в "Журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии”, показывают, что омега-3 жирные кислоты могут улучшать функции мозга и восстанавливать его структуры. Дети с СДВГ часто страдают от дефицита этих кислот, что может обострять симптомы расстройства. Регулярное употребление добавок с рыбьим жиром может смягчить эти проявления, делая их эффективным и доступным средством для борьбы с СДВГ.

Магний

Дефицит магния также является распространенной проблемой у детей с СДВГ и может влиять на симптомы расстройства. Магний — один из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма, включая иммунную и мышечную системы. Низкий уровень магния может вызвать раздражительность и тревожность, что характерно для СДВГ. Поэтому многие пациенты, выбирающие натуральные методы лечения, обращаются к добавкам магния. К счастью, этот минерал содержится во многих продуктах, таких как злаки и зеленые овощи, а также доступен в виде витаминных добавок.

Витамин В

Витамин В, широко распространенный в нашем рационе, также часто рекомендуют для лечения СДВГ. Он необходим для улучшения функций мозга и успокоения нервной системы. Поскольку СДВГ влияет на определенные функции мозга, существует мнение, что добавление витамина В может помочь восстановить их или, по крайней мере, уменьшить негативное воздействие расстройства.

В отличие от омега-3 и магния, у людей с СДВГ обычно нет дефицита витамина В, поэтому его применение не так широко распространено в качестве естественного лечения. Тем не менее, многие утверждают, что витамин В положительно сказывается на работе мозга. Он доступен как в виде отдельных добавок, так и в составе практически всех мультивитаминов.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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