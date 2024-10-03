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Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета

4:48
Здоровье

Аюрведа и другие древние системы целительства предлагают множество натуральных средств для борьбы с инфекциями и укрепления иммунитета. Лечение включает растительные формулы, пищевые добавки, изменения в рационе и улучшение образа жизни, например, увеличение времени отдыха. Эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам естественным образом предотвратить и лечить сезонные вирусные инфекции.

Природные средства от простуды и гриппа для крепкого иммунитета
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Начните принимать пищевые добавки при первых симптомах

Первые признаки инфекции часто проявляются как легкое першение или боль в горле. Важно укреплять иммунную систему, обеспечивая её необходимыми питательными веществами, такими как витамин C, антиоксиданты и жирорастворимые витамины, включая E, A и D.

Естественные рекомендации для поддержания здоровья

Жирорастворимые витамины можно получать естественным образом, принимая рыбий жир или масло печени трески во время основного приёма пищи. Солнечный свет — лучший источник витамина D, и его недостаток ослабляет иммунную систему, делая нас более восприимчивыми к вирусам. Люди с низким уровнем витамина D чаще болеют простудой и гриппом.

Витамин D также является эффективным противомикробным средством, способным вырабатывать в организме более 200 различных противомикробных пептидов, которые борются с бактериями, вирусами и грибками. Регулярное употребление рыбы и рыбьего жира не только помогает при простудах и гриппе, но и предотвращает их. Поэтому стоит следовать совету бабушек и моряков, ежедневно принимая рыбий жир. Высококачественный рыбий жир, содержащий витамины D, E и A, поможет улучшить общее состояние здоровья и укрепить иммунную систему.

Цинк и его роль в защите от инфекций

Следующей по важности добавкой, которую стоит рассмотреть, является цинк. Исследования показывают, что около 10% населения и 90% заболевших страдают дефицитом цинка. Однако многие популярные формы цинка являются синтетическими и могут не усваиваться организмом. Лучше выбирать цельнопищевые добавки с цинком, содержащие необходимые вспомогательные вещества.

Пищевые дрожжи — отличный источник цинка, так как они легко усваиваются и богаты витаминами группы B, железом и магнием. Рекомендуется принимать 3 столовые ложки пищевых дрожжей 1-2 раза в день с кокосовым молоком для повышения уровня цинка и витаминов.

Правильное питание для укрепления иммунной системы

Если вы чувствуете, что заболеваете, первым делом откажитесь от всех видов сахара и обработанных продуктов. Сахар подавляет иммунную систему и препятствует борьбе с инфекциями. Сократите свой рацион до жидкого до тех пор, пока не почувствуете улучшение и не вернется аппетит.

Эффективные натуральные средства

При первых признаках инфекции обязательно готовьте домашний суп с большим количеством чеснока (более 20 зубчиков), лука, оливкового масла, кайенского перца, имбиря, тимьяна и лимонной кожуры. Эта комбинация эффективно борется с вирусами, включая простуду и грипп. Чеснок известен как природный антибиотик, способный справляться с инфекциями.

Избегайте молочных продуктов при простудах и гриппе, так как они могут усугубить симптомы. Лекарственные грибы, такие как Рейши, шиитаке и майтаке, также являются мощными укрепителями иммунитета. При респираторных инфекциях могут помочь ингаляции с шалфеем и эвкалиптовым маслом.

Помните, что недостаток сна повышает риск заражения вирусами. Чем больше вы будете отдыхать, тем быстрее восстановитесь. Пейте достаточное количество воды, чтобы ваша моча была прозрачной или бледно-желтой, и добавляйте в свой рацион лимонный сок для повышения уровня витамина C.

Эффективные домашние средства

При первых признаках боли в горле начинайте полоскать горло соленой водой с добавлением масла чайного дерева. Также рекомендуется принимать сырое мед, особенно при сухом кашле. Смешивание соли и меда может значительно облегчить симптомы. Мой любимый рецепт для повышения иммунитета — имбирный чай с медом и лимоном, который стоит пить три раза в день, не употребляя твердой пищи. Никогда не заставляйте ребенка есть, если он не хочет.

Уточнения

Аюрве́да (आयुर्वेदः от санскр. आयुस् "āyus" и वेद "veda" — "знание жизни", "наука о долголетии", или "знание продолжительности жизни") — система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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