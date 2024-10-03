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Эксперты утверждают, что постковидный синдром затрудняет процесс социализации

1:25
Здоровье

Медицинские эксперты из Нидерландов обнаружили, что длительные последствия коронавирусной инфекции, известные как постковидный синдром, ухудшают возможности людей участвовать в общественной жизни. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на публикации сайта Национального института общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

Эксперты утверждают, что постковидный синдром затрудняет процесс социализации
Фото: pxhere

Исследование, проведённое в Нидерландах, выявило, что значительное количество людей, сталкивающихся с постковидным синдромом, испытывают нехватку энергии, что препятствует им в полноценной учебе или работе, а также в поддержании социальных связей на прежнем уровне. Согласно его результатам, 27% опрошенных сообщили о том, что стали реже посещать учебные занятия после перенесённого COVID-19, в то время как 34% участников захотели бы, но не могут продолжать работать так, как раньше.

Также 25% респондентов старше 18 лет признались, что в результате последствий коронавируса снизили количество социальных контактов или минимизировали общение с окружающими.

Опрос был организован RIVM в сотрудничестве с муниципальными медицинскими службами и исследовательскими учреждениями в области здравоохранения, проходил с 4 по 18 июня текущего года и охватил около 12 тысяч человек.

 

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Постковидный синдром (англ. post-COVID-19 syndrome, long COVID, англ. post-acute sequelae of COVID-19, англ. PASC, англ. chronic COVID syndrome, англ. CCS, англ. long-haul COVID) или лонг-ковид — последствия коронавирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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