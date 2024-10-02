ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о высоком риске начала новой эпидемии, на этот раз из-за вируса Марбург. Это заявление стало неожиданным, так как внимание обычно сосредоточено на коронавирусе.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

По информации издания Mirror, Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую вспышку вируса в стране. Заболевания были зарегистрированы в семи из тридцати округов, и более 70% случаев касаются медицинских работников из двух больниц в столице Кигали.

Согласно данным, заражённые люди недавно вернулись из поездок за границу и долгое время не проявляли симптомов, что способствовало распространению болезни. ВОЗ отметила, что Марбургская лихорадка вызывает серьёзные симптомы, схожие с вирусом Эбола, и передаётся через прямой контакт, с заражённой кровью или повреждённой кожей.

Тем временем, в России также зарегистрированы первые случаи нового типа коронавируса, который менее опасен, но более заразен.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.



Болезнь вызванная вирусом Эбо́ла (БВВЭ, англ. Ebola virus disease, EVD), также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла (англ. Ebola haemorrhagic fever, EHF, лат. Ebola febris haemorrhagica) — острая вирусная высококонтагиозная болезнь.

