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Врач Гинзбург объяснил, откуда берётся желание съесть вредные вкусности

Здоровье

Тяга к определённым продуктам может свидетельствовать о дисбалансе питательных веществ в организме. Таким образом организм пытается быстро восполнить недостаток важных элементов.

Врач Гинзбург объяснил, откуда берётся желание съесть вредные вкусности
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург отмечает, что стремление к вредным продуктам не всегда связано с нехваткой витаминов. Однако неправильные вкусовые предпочтения могут указывать на дефицит определённых веществ и требуют внимания.

Гинзбург подчеркнул в разговоре с Радио 1, что тяга к мясу может быть вызвана нехваткой железа, которое плохо усваивается организмом. В таких случаях важно обратить внимание на общее питание и при необходимости провести анализы.

Диетолог также указывает на связь между неправильным питанием и дефицитом различных витаминов и минералов. Например, недостаток витамина C может возникнуть из-за пренебрежения овощами и ягодами, а дефицит селена может ускорять развитие атеросклероза.

Гинзбург рекомендует обращаться к специалистам для определения точного недостатка веществ в организме и получения рекомендаций по коррекции питания. Также он отмечает, что профилактический приём витаминно-минеральных комплексов может защитить от возможных дефицитов.

В заключение, желание съесть определённые продукты может быть связано с желанием организма разнообразить вкусы и получить удовольствие.

"Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию, потому то радости в жизни становится меньше. Но откровенно вредные продукты никогда нельзя есть вместо еды", — заключил диетолог.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. 

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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