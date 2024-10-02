Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по питанию Александра Николаева рассказала о том, как можно без особых усилий сократить количество вредных продуктов в рационе. Для этого не нужно голодать и испытывать силу воли.

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По словам эксперта, важно максимально разнообразить меню, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Конечно, лучше, если вредных продуктов будет как можно меньше, но отказаться от любимых лакомств бывает сложно. Главное, каждый день полноценно завтракать, обедать и ужинать — этих трёх приёмов пищи достаточно.

Однако в течение дня многие люди перекусывают, и именно в этом кроется основная опасность для фигуры.

Нутрициолог дала совет, который поможет сократить потребление сладкого. Когда вы как полноценно поели (то есть в приём пищи вошли мясо, овощи, сложные углеводы), следует подождать примерно 40 минут и только потом пить чай, можно даже с чем-то сладким, каким-нибудь десертом.

"Дело в том, что именно через 40 минут после еды у человека наступает полное ощущение сытости и уже ничего не хочется — ни булочку, ни конфеты. Если даже захочется чего-то такого на остатках голода или просто для удовольствия, то много съесть просто не выйдет. Т. е. в любом случае выйдет меньше сладкого или вредного", — поделилась Николаева в беседе с Петербург2.

Она также подчеркнула, что важно не лениться и полноценно завтракать, обедать и ужинать, а не заменять их или некоторые из них перекусами. Часто люди думают, что экономят время и силы, поэтому перехватывают кофе с булочкой в течение дня. Однако таких перекусов может быть несколько, и они не очень питательны, поэтому за день набирается множество небольших, но калорийных приёмов пищи. Это негативно сказывается на весе и внешности.

Если люди будут следовать простому правилу — всегда должно быть три полноценных приёма пищи, — им будет легче выдержать паузу до чая и не переедать вредную пищу в течение дня, подчеркнула эксперт.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.



Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.

