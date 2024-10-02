Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34
Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту
Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой
Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали
Первые контакты между викингами и индейцами срослись на костях
ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург
В Удмуртии бульдог спас хозяев во время пожара
Адвокат рассказал о компенсациях за повреждение квартиры от дрона

Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого

2:12
Здоровье

Специалист по питанию Александра Николаева рассказала о том, как можно без особых усилий сократить количество вредных продуктов в рационе. Для этого не нужно голодать и испытывать силу воли.

Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, важно максимально разнообразить меню, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Конечно, лучше, если вредных продуктов будет как можно меньше, но отказаться от любимых лакомств бывает сложно. Главное, каждый день полноценно завтракать, обедать и ужинать — этих трёх приёмов пищи достаточно.

Однако в течение дня многие люди перекусывают, и именно в этом кроется основная опасность для фигуры.

Нутрициолог дала совет, который поможет сократить потребление сладкого. Когда вы как полноценно поели (то есть в приём пищи вошли мясо, овощи, сложные углеводы), следует подождать примерно 40 минут и только потом пить чай, можно даже с чем-то сладким, каким-нибудь десертом.

"Дело в том, что именно через 40 минут после еды у человека наступает полное ощущение сытости и уже ничего не хочется — ни булочку, ни конфеты. Если даже захочется чего-то такого на остатках голода или просто для удовольствия, то много съесть просто не выйдет. Т. е. в любом случае выйдет меньше сладкого или вредного", — поделилась Николаева в беседе с Петербург2.

Она также подчеркнула, что важно не лениться и полноценно завтракать, обедать и ужинать, а не заменять их или некоторые из них перекусами. Часто люди думают, что экономят время и силы, поэтому перехватывают кофе с булочкой в течение дня. Однако таких перекусов может быть несколько, и они не очень питательны, поэтому за день набирается множество небольших, но калорийных приёмов пищи. Это негативно сказывается на весе и внешности.

Если люди будут следовать простому правилу — всегда должно быть три полноценных приёма пищи, — им будет легче выдержать паузу до чая и не переедать вредную пищу в течение дня, подчеркнула эксперт.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. 

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
Экономика и бизнес
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС Аудио 
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Военные новости
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Стало известно, арестовали ли Лерчек и её бывшего мужа после новых обысков
Камчатские косатки, застрявшие на мели, спасены
Моторист рассказал, как уменьшить расход масла без капитального ремонта
ВСУ признали потерю Угледара и получили приказ отступить
Стало известно имя актёра, который сыграет во втором сезоне российской версии сериала "Постучись в мою дверь"
Уменьшаем секущиеся кончики и пушистость: маска для волос с кокосовым маслом
Млечный Путь и его спутники: правда об уникальной галактике раскрыта
Эксперт раскрыл причину ухудшения качества обслуживания в отелях Турции
Оппозиция Молдавии обвиняет ЦИК страны в иностранном финансировании
Бизнесмен Ян Абрамов закрутил роман с 20-летней девушкой: копия Алсу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.