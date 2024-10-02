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Врач Матюхина рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа при насморке

1:49
Здоровье

Осень — время, когда часто возникает насморк, но это также период активной вакцинации перед эпидемией гриппа. Однако насморк может возникнуть в любое время года, и потребность в вакцинации может возникнуть независимо от сезона. Можно ли делать прививку при насморке? Нужно ли ждать, пока он пройдёт?

Врач Матюхина рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа при насморке
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Врач-инфекционист Ольга Матюхина, заведующая инфекционным отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр", филиала ГлавУпДК при МИД России, напомнила, что прививки являются важной частью профилактики инфекционных заболеваний. Эксперт подчеркнула, что решение о проведении процедуры должен принимать исключительно врач, проанализировав состояние здоровья пациента в целом. Инфекционист напомнила, что любые прививки, включая сезонные против гриппа, ставятся только здоровым людям.

Если у вас есть симптомы насморка на фоне ОРВИ, вакцинация должна быть отложена, и вам следует обратиться к врачу для обследования, уточнения диагноза и правильного лечения. В таком состоянии организм может неадекватно реагировать на вакцину, и эффективность иммунизации будет снижена. После полного выздоровления прививку можно сделать через 1-3 недели, в зависимости от причины заболевания, пишет сайт aif.ru, цитируя доктора.

Если у вас хронический насморк, обязательно проконсультируйтесь с врачом и определите наиболее подходящий период для вакцинации. Хронический насморк как таковой не может быть противопоказанием для прививок, но важно убедиться, что сопутствующие заболевания не находятся в стадии обострения, и общее состояние здоровья пациента не вызывает никаких вопросов.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.

Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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