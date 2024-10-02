Врач Матюхина рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа при насморке

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осень — время, когда часто возникает насморк, но это также период активной вакцинации перед эпидемией гриппа. Однако насморк может возникнуть в любое время года, и потребность в вакцинации может возникнуть независимо от сезона. Можно ли делать прививку при насморке? Нужно ли ждать, пока он пройдёт?

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Врач-инфекционист Ольга Матюхина, заведующая инфекционным отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр", филиала ГлавУпДК при МИД России, напомнила, что прививки являются важной частью профилактики инфекционных заболеваний. Эксперт подчеркнула, что решение о проведении процедуры должен принимать исключительно врач, проанализировав состояние здоровья пациента в целом. Инфекционист напомнила, что любые прививки, включая сезонные против гриппа, ставятся только здоровым людям.

Если у вас есть симптомы насморка на фоне ОРВИ, вакцинация должна быть отложена, и вам следует обратиться к врачу для обследования, уточнения диагноза и правильного лечения. В таком состоянии организм может неадекватно реагировать на вакцину, и эффективность иммунизации будет снижена. После полного выздоровления прививку можно сделать через 1-3 недели, в зависимости от причины заболевания, пишет сайт aif.ru, цитируя доктора.

Если у вас хронический насморк, обязательно проконсультируйтесь с врачом и определите наиболее подходящий период для вакцинации. Хронический насморк как таковой не может быть противопоказанием для прививок, но важно убедиться, что сопутствующие заболевания не находятся в стадии обострения, и общее состояние здоровья пациента не вызывает никаких вопросов.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.



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