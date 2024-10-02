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Активный отдых после школы улучшает успеваемость

Здоровье

Педиатр Екатерина Морозова рассказала РИАМО, что после школы детям нужно отдыхать не менее полутора часов, прежде чем начинать делать домашние задания. Это важно для их здоровья и общего самочувствия.

Активный отдых после школы улучшает успеваемость
Фото: ru.freepik.com/freepik

Морозова отметила, что отдых должен быть активным. Если ребенок ходит на продленку, ему все равно нужно дополнительное время на прогулку. Исследования показывают, что дети, которые гуляют хотя бы полчаса после уроков, учатся на 20% лучше своих сверстников, которые этого не делают.

Также важно, чтобы школьники спали не менее девяти часов каждую ночь. Оптимальное время для сна — с 21:00 до 7:00. Недостаток сна может негативно сказаться как на здоровье, так и на успеваемости.

Врач подчеркнула, что баланс между учебой, отдыхом и сном необходим для успешной и менее стрессовой школьной жизни.

Ранее адвокат Павел Воропаев упоминал, что учитель не имеет права не отпускать ученика в туалет во время урока. За это ему может грозить административная ответственность. Если ребенка наказали за выход в туалет без разрешения, стоит обратиться в прокуратуру или местный департамент образования.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.

Обуче́ние (в науке) — деятельность по изменению и адаптации поведения субъекта обучения с целями выживания, развития, совершенствования.
 

О́тдых — состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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