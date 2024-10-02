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Темный виноград: секрет здоровья и долголетия

1:34
Здоровье

Самым полезным виноградом считается темный, о чем рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

По ее словам, черный виноград может помочь в профилактике онкологических заболеваний, в то время как красный виноград играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

Секрет полезности черного винограда кроется в его высоком содержании антоцианов, которые способствуют защите организма от рака.

Врач подчеркнула, что красный виноград богат антиоксидантом ресвератролом, который помогает улучшить кровообращение, укрепляет здоровье сосудов и снижает уровень холестерина. Кроме того, темный виноград содержит много клетчатки, что положительно сказывается на пищеварении и улучшает перистальтику. Однако чрезмерное употребление винограда может привести к метеоризму, что также отметила Мухина.

Доктор медицинских наук и профессор Николай Кириленко ранее упоминал, что в день рекомендуется употреблять не более 100 г винограда. Он предостерег от злоупотребления этой ягодой из-за высокого содержания простых углеводов (15-17%). Также стоит воздержаться от винограда при обострении язвенной болезни и метеоризмах, так как высокое содержание сахара может усугубить эти состояния.

При выборе винограда лучше отдавать предпочтение сортам без косточек, так как они более удобны в употреблении.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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