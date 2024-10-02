Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в интерьере: эти цвета вышли из моды, не используйте их
4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России
Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей
Чистота без лишних усилий: как быстро избавиться от запахов на кухне с помощью простых средств
Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный
Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия

Сахарные ловушки: риски газированных напитков

1:24
Здоровье

Чрезмерное потребление газированных напитков и фруктовых соков стало серьезной проблемой для врачей и ученых в наше время. Исследования показывают, что высокая доля сахара и искусственных добавок в этих продуктах может привести к негативным последствиям для здоровья, включая риск инсульта. Сложные углеводы, содержащиеся в газировке, способствуют резкому увеличению уровня сахара в крови, что оказывает давление на сердечно-сосудистую систему.

Сахарные ловушки: риски газированных напитков
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Недавние данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление сладких напитков связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Более того, высокий уровень фосфорной кислоты в газировке может негативно сказаться на обмене кальция, что со временем увеличивает вероятность остеопороза и, соответственно, риски переломов.

Постепенный переход к более здоровым альтернативам, таким как вода, травяные чаи или натуральные соки, может значительно улучшить общее состояние здоровья. Это не только поможет снизить вероятность серьезных заболеваний, но и сделает ваш рацион более сбалансированным и питательным. Здоровые привычки питья имеют важное значение для поддержания нормального функционирования организма и профилактики различных заболеваний.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучие воды", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Сахарные ловушки: риски газированных напитков
4 лучших ежедневных упражнения для женщин старше 40 лет для стройной талии
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Банки США под прицелом: Генпрокуратура требует ареста их счетов в России
Ветеринары рассказали, до чего может довести питомца питание натуральной пищей
Чистота без лишних усилий: как быстро избавиться от запахов на кухне с помощью простых средств
Сливовый конфитюр с корицей и лимоном: густой и невероятно ароматный
Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.