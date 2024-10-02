Зубы и здоровье: как связаны десны и хронические болезни

Несколько лет назад, если врач подозревал у пациента заболевание сердца, он вряд ли направил бы его к специалисту по деснам. Аналогично было и с диабетом или артритом. Однако времена изменились. В последние 5-10 лет было проведено множество исследований, которые связывают здоровье полости рта с общим состоянием организма.
Согласно данным Американской стоматологической ассоциации, 40% людей с заболеваниями десен также имеют хронические заболевания. Почему так происходит? Несоблюдение правильного ухода за полостью рта приводит к росту бактерий, что, в свою очередь, вызывает воспаление. Это воспаление не только провоцирует заболевания зубов и десен, но и может негативно сказываться на других системах организма, если его не контролировать.
Факторы, влияющие на здоровье полости рта
Здоровье полости рта и зубов зависит от следующих факторов:
Жизнь с хроническими заболеваниями может негативно сказываться на здоровье полости рта. Например, многие лекарства могут снижать количество слюны, что приводит к сухости во рту. Это, в свою очередь, способствует образованию налета и гингивиту, особенно у пациентов с астмой, которые часто дышат ртом.
Здоровье полости рта и хронические заболевания
Диабет: Одно из осложнений сахарного диабета — воспаление десен, вызванное нарушением кровотока. Недостаток крови делает десны слабыми и уязвимыми для инфекций. Неправильное лечение диабета может приводить к повышению уровня глюкозы во рту, что создает идеальные условия для роста бактерий.
Болезни сердца: Хронические бактериальные инфекции десен, такие как заболевание пародонта, связаны с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Хотя прямая связь не установлена, предполагается, что пародонтит усиливает воспаление, являющееся фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Артрит: В одном из исследований бактерии изо рта были обнаружены в синовиальной жидкости у пациентов с артритом коленного сустава. Некоторые участники исследования имели генетическое соответствие между бактериями в ротовой полости и суставной жидкости, что требует дальнейшего изучения.
Привычки для поддержания здоровья полости рта
Регулярно проверяйте наличие опухших или кровоточащих десен, неприятного запаха изо рта, трещин или изменений цвета зубов. Все эти симптомы могут указывать на более серьезные проблемы и должны быть обсуждены с врачом.
Вот несколько привычек для поддержания здоровья полости рта:
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам сохранить здоровье полости рта и в целом улучшить состояние организма.
Артри́т (через лат. arthrītis "ломота в суставах" от ἄρθρον "сустав") — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.
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