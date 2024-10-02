Психолог Сазонов рассказал, как пожилым людям справиться с одиночеством

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожилые люди старше 65 лет часто испытывают чувство одиночества и изоляции, что может привести к развитию депрессии, беспокойства и других серьёзных медицинских проблем.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Психолог Всеволод Сазонов рекомендует принимать определённые меры для помощи пожилым людям, которые чувствуют себя одинокими, пишет Газета.Ru.

Регулярное общение: звоните и посещайте своих пожилых родственников, чтобы поддерживать с ними связь.

Использование социальных сетей: научите их пользоваться социальными сетями для общения с другими людьми.

Поиск целей и смысла жизни: помогите им найти цели и смысл жизни, которые будут наполнять их существование.

Здоровый сон: следите за качеством сна пожилых людей и при необходимости предложите им медитационные техники для расслабления перед сном.

Активность и общественная жизнь: поддерживайте активность пожилых людей, вовлекайте их в общественную жизнь и занятия, которые приносят им радость.

"У каждого должны быть друзья и цель, независимо от возраста. Привлекайте своих друзей и членов семьи к общественным мероприятиям, чтобы поддерживать их активность. Чем больше они вовлечены, тем дольше и счастливее их жизнь", — сказал Сазонов.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.



Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

