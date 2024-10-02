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Психолог Сазонов рассказал, как пожилым людям справиться с одиночеством

1:22
Здоровье

Пожилые люди старше 65 лет часто испытывают чувство одиночества и изоляции, что может привести к развитию депрессии, беспокойства и других серьёзных медицинских проблем.

Психолог Сазонов рассказал, как пожилым людям справиться с одиночеством
Фото: Freepik by freepik, PDM

Психолог Всеволод Сазонов рекомендует принимать определённые меры для помощи пожилым людям, которые чувствуют себя одинокими, пишет Газета.Ru.

  • Регулярное общение: звоните и посещайте своих пожилых родственников, чтобы поддерживать с ними связь.
  • Использование социальных сетей: научите их пользоваться социальными сетями для общения с другими людьми.
  • Поиск целей и смысла жизни: помогите им найти цели и смысл жизни, которые будут наполнять их существование.
  • Здоровый сон: следите за качеством сна пожилых людей и при необходимости предложите им медитационные техники для расслабления перед сном.
  • Активность и общественная жизнь: поддерживайте активность пожилых людей, вовлекайте их в общественную жизнь и занятия, которые приносят им радость.

"У каждого должны быть друзья и цель, независимо от возраста. Привлекайте своих друзей и членов семьи к общественным мероприятиям, чтобы поддерживать их активность. Чем больше они вовлечены, тем дольше и счастливее их жизнь", — сказал Сазонов.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека. 

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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