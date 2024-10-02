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Нутрициолог Никулина рассказала, как избавиться от зависимости от сладкого

1:21
Здоровье

Чтобы преодолеть тягу к сладкому, эксперт телеканала "Доктор" и нутрициолог Ирина Никулина рекомендует заменить сахар здоровыми альтернативами, такими как свежие фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, например, хлеб с авокадо. Этот подход поможет постепенно отойти от зависимости и улучшить общее состояние здоровья, уверена врач.

Нутрициолог Никулина рассказала, как избавиться от зависимости от сладкого
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

"Чтобы отойти от зависимости, необходимо на 3-7 дней убрать сахар и подсластители. Заменить их лучше всего здоровыми десертами, такими как свежие фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб с ломтиком авокадо и так далее", — заявила нутрициолог, которую цитирует Газета.Ru.

Никулина отмечает, что для некоторых людей употребление сладкого может быть связано с психоэмоциональными триггерами. Поэтому важно отслеживать ситуации, в которых возникает желание съесть сладкое, чтобы понять причины этой тяги.

Среди основных причин тяги к сладостям эксперт называет стресс, недостаток сна и определённые элементы питания. Например, если хочется шоколада, возможно, дело в недостатке магния.

Важно также избегать искусственных подсластителей, так как они могут вызывать гиперстимуляцию опиоидных рецепторов в мозге.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. 

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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