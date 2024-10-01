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Диетолог Мухина рассказала, какой виноград может предотвратить развитие рака

1:03
Здоровье

Тёмный виноград обладает множеством полезных свойств для здоровья, согласно заявлению врача-диетолога Марият Мухиной.

Диетолог Мухина рассказала, какой виноград может предотвратить развитие рака
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Красный виноград, по словам врача, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу сердца, снижая уровень холестерина. Чёрный виноград, в свою очередь, предотвращает развитие рака благодаря высокому содержанию антоцианов, как сообщает сайт Москва 24.

Оба вида винограда содержат значительное количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая благотворно влияет на пищеварение, предотвращает запоры и улучшает перистальтику кишечника. Мухина рекомендует употреблять около 200 граммов винограда в день, хотя чрезмерное потребление может вызвать метеоризм.

Однако врач также отмечает, что виноград следует употреблять с осторожностью при диабете и обострении гастрита или язвенной болезни, так как он может раздражать слизистую оболочку.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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