Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Канаде отклонили попытку вынести вотум недоверия премьер-министру Трюдо
В России заявили о провале администрации Байдена из-за ситуации на Ближнем Востоке
Учёные выяснили, какой тембр речи эффективнее для общения с собаками
Генетическая программа регенерации: ключевые открытия
Совбез ООН намерен провести срочное заседание по Ближнему Востоку
Евросоюз решительно осуждает нападение Ирана на Израиль
Финляндия осуждает атаку Ирана по Израилю
Протестующие в Молдавии начали обратный отсчет "времени Санду"
Иран не избирал своей цеью гражданские объеты при ударе по Израилю

Офтальмолог перечислила 3 полезных для зрения продукта

Офтальмолог назвала упражнения, которые укрепят зрение
2:38
Здоровье

Учёные из Китая установили, в каких странах жители чаще всего страдают от близорукости. Итоги исследования были опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology. Россия заняла третье место, уступив при этом Японии и Южной Корее. Офтальмолог Юлия Колоколова в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" отметила, что значительным фактором ухудшения зрения является чрезмерная нагрузка на глаза.

Офтальмолог назвала упражнения, которые укрепят зрение
Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

По словам специалиста, при использовании телефона или компьютера процесс моргания частично останавливается — глаза остаются открытыми на длительное время. Это приводит к подсыханию глазных структур, особенно роговицы, а также вызывает боль, рези и покраснение. К концу рабочего дня острота зрения снижается, и изображение становится размытым. Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, врач порекомендовала ограничить время, проводимое за гаджетами, а при постоянной работе использовать увлажняющие капли для глаз. В условиях непрерывной нагрузки следует капать глаза утром и вечером.

Юлия Колоколова добавила, что гаджеты негативно влияют на зрение молодежи. Ученики напрягают глаза в школе, а затем расслабляются дома, смотря что-то на планшете, но напряжение при этом не снижается.

"Главное, чтобы нагрузка вблизи и вдаль была соразмеренной. Я рекомендую заниматься с детьми бадминтоном, проводить время на рыбалке, подросткам можно заняться стрельбой. При работе за компьютером каждые 20 минут нужно немного отвлекаться и смотреть в окно на самую дальнюю точку хотя бы 30 секунд, минуту", — уточнила врач.

Для поддержания здоровья зрения важно также обращать внимание на свой рацион. Офтальмолог выделила три продукта, которые способствуют улучшению состояния глаз: хурма, богатая йодом, тыква и желтые помидоры, содержащие лютеин. Специалист отметила, что лютеин из витаминов и химических добавок плохо усваивается, поэтому его лучше употреблять с пищей.

Близорукость может развиваться независимо от возраста, при этом основные причины — это перенапряжение глаз и наследственность, напомнила врач. После 40 лет у людей начинается пресбиопия — естественное возрастное явление. Игнорирование необходимости в коррекции зрения может привести к необратимым последствиям, таким как глаукома.

Уточнения

Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα «синее помутнение глаза»; от γλαυκός «светло-синий, голубой» + -ομα «опухоль») — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
Обсудить
Сейчас читают
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел "непреодолимую" ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Последние материалы
Сытные и румяные пирожки без лишних хлопот: пошаговый рецепт
Иран заявляет, что не ищет войны, атакуя Израиль
В России призвали надавить на Израиль ради мира
Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы?
Учёные доказали, что вода не помогает уменьшить тяжесть симптомов похмелья
Что нужно знать о хранении огнетушителя и аптечки: советы экспертов
Анталья установила новый рекорд по приёму туристов благодаря россиянам
Правила использования шампуня от блох для кошек
Как понять, какой оттенок блонда — тёплый или холодный — вам нужен?
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.