Офтальмолог перечислила 3 полезных для зрения продукта

Офтальмолог назвала упражнения, которые укрепят зрение

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Китая установили, в каких странах жители чаще всего страдают от близорукости. Итоги исследования были опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology. Россия заняла третье место, уступив при этом Японии и Южной Корее. Офтальмолог Юлия Колоколова в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" отметила, что значительным фактором ухудшения зрения является чрезмерная нагрузка на глаза.

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По словам специалиста, при использовании телефона или компьютера процесс моргания частично останавливается — глаза остаются открытыми на длительное время. Это приводит к подсыханию глазных структур, особенно роговицы, а также вызывает боль, рези и покраснение. К концу рабочего дня острота зрения снижается, и изображение становится размытым. Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, врач порекомендовала ограничить время, проводимое за гаджетами, а при постоянной работе использовать увлажняющие капли для глаз. В условиях непрерывной нагрузки следует капать глаза утром и вечером.

Юлия Колоколова добавила, что гаджеты негативно влияют на зрение молодежи. Ученики напрягают глаза в школе, а затем расслабляются дома, смотря что-то на планшете, но напряжение при этом не снижается.

"Главное, чтобы нагрузка вблизи и вдаль была соразмеренной. Я рекомендую заниматься с детьми бадминтоном, проводить время на рыбалке, подросткам можно заняться стрельбой. При работе за компьютером каждые 20 минут нужно немного отвлекаться и смотреть в окно на самую дальнюю точку хотя бы 30 секунд, минуту", — уточнила врач.

Для поддержания здоровья зрения важно также обращать внимание на свой рацион. Офтальмолог выделила три продукта, которые способствуют улучшению состояния глаз: хурма, богатая йодом, тыква и желтые помидоры, содержащие лютеин. Специалист отметила, что лютеин из витаминов и химических добавок плохо усваивается, поэтому его лучше употреблять с пищей.

Близорукость может развиваться независимо от возраста, при этом основные причины — это перенапряжение глаз и наследственность, напомнила врач. После 40 лет у людей начинается пресбиопия — естественное возрастное явление. Игнорирование необходимости в коррекции зрения может привести к необратимым последствиям, таким как глаукома.

Уточнения

Глауко́ма (др.-греч. γλαύκωμα «синее помутнение глаза»; от γλαυκός «светло-синий, голубой» + -ομα «опухоль») — большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.



