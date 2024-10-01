Специалист предупредил ценителей солёного об опасности

Нутрициолог: обилие соли в пище может спровоцировать остеопороз

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соль недаром называют "белой смертью" в народе. Когда этот продукт используется в умеренных количествах, он способен улучшить вкус блюда, но привычка пересаливать пищу может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем. Нутрициолог Жанна Антонюк рассказала, какие именно последствия может иметь избыток соли в рационе.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка, CC BY-SA 2.0

Эксперт отметила, что соль способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, избыток соли негативно сказывается на функционировании почек. В результате может развиться почечная недостаточность. Помимо этого, соль оказывает отрицательное влияние на состояние костей, увеличивая риск переломов.

"Повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими", — поделилась специалист в интервью для NEWS. ru.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

