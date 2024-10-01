Врач прокомментировала заражение ботулизмом после инъекции ботокса

Врач: в шприце могло находиться непроверенное вещество

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина из Махачкалы заразилась ботулизмом после инъекций ботулотоксина, сделанных во время косметологической процедуры в частной клинике Москвы. Спустя четыре дня после процедуры у пациентки появились симптомы мышечной слабости, затруднения глотания, жевания и дыхания, а также опущение века. Женщина отрицает употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными.

"Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <…> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата", — сообщает медицинское ведомство.

Косметолог, трихолог, врач превентивной медицины и заместитель главного врача клиники омоложения Левона Чахояна Ольга Савиных в интервью "Радио 1" заявила, что необходимо выяснить, что именно вызвало заболевание, поскольку в любом медицинском учреждении все препараты должны быть сертифицированы для обеспечения безопасности пациентов.

Косметолог подчеркнула, что все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, что гарантирует безопасность пациентов. Однако, если врач использует несертифицированное медицинское изделие, возникают серьёзные вопросы, как отметила косметолог.

Она также добавила, что врач должен гарантировать безопасность препарата, если процедура проводится в клинике с медицинской лицензией.

По словам врача, продавец также предоставляет гарантию. Клиники приобретают препараты у официальных дистрибьюторов. Препараты должны проходить все необходимые проверки и иметь регистрационное удостоверение, как подчеркнула врач.

Она посоветовала обращаться только в клиники с медицинской лицензией, а в случае сомнений не стесняться запрашивать у врача все необходимые документы.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

