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Биохимик сочла ботокс слишком радикальным средством против потливости

3:10
Здоровье

Тому Крузу не везёт в личной жизни из-за патологической потливости, пишет Radar Online. Знакомые актёра удивляются, почему он не сделает себе в подмышки уколы ботокса — эффективного средства против пота.

Биохимик сочла ботокс слишком радикальным средством против потливости
Фото: Косметолог Ижевск is licensed under public domain

Это слишком радикальное решение, объяснила "Правде.Ру" молекулярный биолог, биохимик, косметический химик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.

"Это инъекционная процедура, и даже не все врачи-дерматологи однозначно её оценивают как положительную, потому что всё равно есть данные о том, что ботокс может попадать в кровь, хотя косметология это в принципе отрицает. Да, действительно он блокирует рецепторы, и именно для борьбы с потливостью, то есть такой аномальной потливостью, он действительно бывает спасением", — рассказала она.

Обычным людям вполне достаточно защиты, которую дают дезодоранты-антиперспиранты на основе соединений алюминия, уверена собеседница издания. Хотя и они могут быть не вполне безвредными. "Антиперспиранты, в которых используются соли алюминия в допустимой дозировке до 30%, обладают сильным раздражающим действием. То есть чем концентрированнее вещество, оно действительно более эффективно работает на коже, но даже у человека, не склонного к аллергии, вызывает такие раздражения, даже близкие к ожогу, покраснения. А второй побочный эффект от солей алюминия — это даже я вот в своей практике заметила — в подмышечных впадинах при регулярном использовании в течение десятилетий антиперспирантов наподобие Dry Dry перестаёт расти растительность. Это, можно сказать, практически положительный эффект: волосы не растут в подмышках — но в то же время настораживает, что настолько сильные изменения", — заметила Дробышева.

По её мнению, Том Круз прав, что не хочет рисковать. "В моей среде врач-косметолог, кандидат наук, и в их клинике, естественно, тоже эта ботулотоксинотерапия производится, но она лично против этого, потому что она говорит: "Это нейропептиды, всё равно это токсичный пептид". Хотя все говорят о безопасности этой процедуры, но на 100% всё равно у людей нет уверенности, потому что ботулотоксин определённой дозировки может смертью грозить, а тут его применяют именно к нервным рецепторам, то есть локально, но всё равно у людей из этой сферы, учёных, остаются сомнения, и есть данные действительно, что он может впитываться в кровь", — поделилась специалист.

Борьбу с потливостью надо начинать с устранения причины. Зачастую она имеет психосоматическую природу — на фоне стресса или тревожности. "Таким людям — достаточно возбудимым — нужно пересмотреть свой режим дня, улучшить сон, возможно даже попить какие-нибудь травки, не знаю, насколько это поможет при нынешнем повышенном стрессовом состоянии в нашем мире сейчас, — посоветовала доктор. — Если это генетическая предрасположенность, то тут уже, мне кажется, только бороться местными средствами".

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ в целом.

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς — пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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