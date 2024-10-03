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Как случайный укус помог обнаружить онкологию

Случайный укус паука привёл к диагностике рака
1:25
Здоровье

54-летняя жительница Оклахомы, США, Синди Джонс узнала о своём онкологическом заболевании благодаря совершенно случайному происшествию — укусу паука.

Случайный укус паука привёл к диагностике рака
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

Несколько дней Джонс терпела боль, вызванную укусом паука, не подозревая о серьёзности своего состояния. Однако, когда боль усилилась, женщина обратилась к врачу. При осмотре специалист заметил что-то подозрительное в области её живота и направил пациентку на компьютерную томографию. Результаты КТ показали наличие опухоли на третьей стадии.

До этого случая Синди не ощущала никаких симптомов и не подозревала о своей болезни. Как она сама призналась, если бы не укус паука, она бы не пошла к врачу и, возможно, не узнала бы о своей болезни вовремя. В результате ей была проведена операция по удалению поражённой почки.

Сейчас Джонс проходит реабилитацию и ожидает решения врачей о том, потребуется ли ей дополнительное лечение или хирургическое вмешательство. Несмотря на диагноз, она не испытывает беспокойства, уверенная, что всё будет хорошо. По её словам, вера в Бога помогает ей оставаться спокойной, и она уверена, что в любом случае всё завершится благополучно — либо она исцелится, либо обретёт покой на небесах.

Уточнения

Опухоль (карцинома) - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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