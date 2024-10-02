Хинкали как средство для заживления ран

Когда можно есть хинкали без вреда для здоровья

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале терапевт Е. Малышева и офтальмолог М. Коновалов поделились интересными фактами о хинкали, заявив, что это блюдо обладает способностью заживлять раны. Доктора отметили, что ключевым ингредиентом хинкали является кинза, содержащая витамин К. Этот витамин, как пояснил Коновалов, способствует заживлению, улучшая агрегацию тромбоцитов и предотвращая возникновение кровотечений.

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Тем не менее, терапевт подчеркнула, что хинкали не следует употреблять слишком часто. Периодически можно позволить себе 2-3 штуки, и это не повредит здоровью. Коновалов, который ранее работал в Италии, также рассказал о полезных свойствах пиццы.

Совсем недавно диетолог Г. Волкова предостерегла от ежедневного употребления пельменей. По её мнению, частое употребление магазинных полуфабрикатов может привести к набору веса и даже к ожирению. Однако домашние пельмени можно включать в рацион, но их тоже не стоит есть в избытке, особенно тем, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Уточнения

Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.



