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Первая в мире терапевтическая повязка меняет подход к лечению СДВГ

Новое устройство для лечения СДВГ помогает контролировать симптомы за 20 минут в день
1:17
Здоровье

Австралийский стартап Neurode представил первую в мире терапевтическую повязку для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которая может заменить медикаментозное лечение. Повязка использует легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры мозга и достаточно носить её всего 20 минут в день. Это неинвазивное устройство направлено на улучшение таких функций, как фокусировка, память и контроль импульсов — ключевые проблемы для людей с СДВГ.

Новое устройство для лечения СДВГ помогает контролировать симптомы за 20 минут в день
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Создательницей устройства является нейробиолог Натали Гуилардоу, которой поставили диагноз СДВГ в детстве. Вместе с инженером Дэмианом Софревским, они привлекли 3,7 миллиона долларов на разработку устройства и уже имеют тысячи заявок на участие в раннем тестировании продукта.

Повязка работает через приложение для смартфона, которое в реальном времени отслеживает мозговую активность и изменения в префронтальной коре, чтобы контролировать улучшения в симптомах. В отличие от лекарств, которые часто вызывают побочные эффекты, электростимуляция вызывает лишь легкое покалывание или вообще неощутима, что делает её безопасной альтернативой.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ) — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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