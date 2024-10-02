Как хлорофитум очищает ваш воздух за 24 часа

Как хлорофитум борется с микробами и плесенью в квартире

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлорофитум — одно из самых популярных комнатных растений, известное своей способностью эффективно очищать воздух. По словам агронома К. Давыдовой, этот цветок способен поглощать до 80% патогенных микроорганизмов всего за 24 часа. Хлорофитум также борется с плесенью, выделяя вещества, уничтожающие паразитов. Один куст этого растения очищает воздух на площади около 6 квадратных метров.

Фото: Own work by AJ West, CC BY-SA 4.0

Кроме того, хлорофитум является отличным увлажнителем воздуха, накапливая влагу и выделяя её вместе с фитонцидами. Эффективность этого процесса можно повысить, добавив в горшок таблетку активированного угля. Давыдова рекомендует ставить это растение на кухне, особенно если у вас есть газовая плита.

Несмотря на то, что хлорофитум активно поглощает вредные вещества, беспокоиться о его здоровье не стоит — растение быстро адаптируется и активно растёт в ответ на загрязнения.