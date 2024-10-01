Как злоупотребление мелатонином может ухудшить бессонницу

Почему мелатонин не решает проблему бессонницы

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Злоупотребление мелатонином может привести к ряду нежелательных последствий, о которых рассказал сомнолог Павел Кудинов в интервью ОСН. Он отметил, что регулярный прием препаратов с мелатонином, используемых для улучшения сна, может вызвать психологическую зависимость. Это приводит к тому, что человек начинает считать мелатонин единственным способом заснуть, усугубляя тем самым исходную проблему, вызвавшую бессонницу.

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Хотя физиологического привыкания к мелатонину не возникает, и его прием не уменьшает естественную выработку этого гормона, важно помнить, что мелатонин не лечит причину бессонницы, а лишь временно помогает заснуть.

Кудинов подчеркивает, что причины бессонницы могут быть разнообразными: от депрессии и тревожных расстройств до более 60 различных физиологических заболеваний. Среди них инсульты, инфаркты, радикулит, заболевания почек и желудочно-кишечные проблемы. Врач акцентировал внимание на том, что мелатонин следует использовать только как краткосрочное средство. В противном случае может произойти усиление симптомов заболевания, и человек окажется в ситуации, когда заснуть без препаратов уже не получится.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

