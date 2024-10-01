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Лёгкие методы борьбы с сезонной грустью

Как прогулки и питание помогают улучшить настроение осенью
1:14
Здоровье

Осенняя хандра — это естественное состояние, которое связано с уменьшением светового дня и снижением уровня гормонов радости — серотонина и мелатонина. Но справиться с этим состоянием можно с помощью простых и доступных каждому методов.

Как прогулки и питание помогают улучшить настроение осенью
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Психолог Александр Миронов отмечает, что первым шагом является более частое пребывание на свежем воздухе. Регулярные встречи с друзьями, занятия спортом и любимые хобби помогают улучшить настроение и вернуться к активной жизни.

Важно не забывать и о правильном питании: молочные продукты, яйца, индейка, орехи, бананы и ягоды способны стимулировать выработку гормонов счастья. Также можно добавить в рацион шпинат и брокколи. Миронов рекомендует иногда баловать себя чем-то приятным, чтобы поднять настроение. Если же уровень мелатонина слишком низкий, можно принимать его в виде добавок, однако важно помнить, что это лишь временная мера.

Психолог подчёркивает, что людям, подверженным осенней хандре, стоит научиться находить позитивные моменты в этом времени года и обращать внимание на маленькие радости.

Уточнения

Осень - одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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