Лёгкие методы борьбы с сезонной грустью

Осенняя хандра — это естественное состояние, которое связано с уменьшением светового дня и снижением уровня гормонов радости — серотонина и мелатонина. Но справиться с этим состоянием можно с помощью простых и доступных каждому методов.
Психолог Александр Миронов отмечает, что первым шагом является более частое пребывание на свежем воздухе. Регулярные встречи с друзьями, занятия спортом и любимые хобби помогают улучшить настроение и вернуться к активной жизни.
Важно не забывать и о правильном питании: молочные продукты, яйца, индейка, орехи, бананы и ягоды способны стимулировать выработку гормонов счастья. Также можно добавить в рацион шпинат и брокколи. Миронов рекомендует иногда баловать себя чем-то приятным, чтобы поднять настроение. Если же уровень мелатонина слишком низкий, можно принимать его в виде добавок, однако важно помнить, что это лишь временная мера.
Психолог подчёркивает, что людям, подверженным осенней хандре, стоит научиться находить позитивные моменты в этом времени года и обращать внимание на маленькие радости.
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