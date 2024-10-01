Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чайный гриб переживает очередную волну популярности. О том, насколько она обоснована и заслужена, "Правде.Ру" рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: farmer and chef is licensed under public domain

"Чайный гриб, или ещё комбуча его называют, — это скопление молочнокислых бактерий, в которые добавляют чай и сахар для усиления процесса ферментации. При этом там образуется алкоголь — где-то 0,5-1% концентрации", — сообщила она.

"Как и многие ферментированные продукты, в том числе молочнокислые, чайный гриб хорошо употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом — как раз бактерии помогут улучшить микрофлору. Вследствие этого он способствует улучшению и повышению иммунитета, помогает снять воспалительные процессы, так как чай содержит полифенолы. Также в нём содержатся антиоксиданты (можно косвенно об этом говорить), полезные для профилактики онкологических заболеваний. Было, кстати, исследование по поводу чайного гриба, что он ингибирует процесс образования новых кровеносных сосудов, и таким образом снижается количество онкоклеток, — по предстательной железе такое было исследование", — пояснила собеседница издания.

"Гриб — это пробиотики, и он способствует выработке в кишечнике серотонина. И за счёт этого помогает справиться с депрессией и улучшает настроение. Также он способен снижать уровень плохого холестерина", — добавила она.

К приготовлению полезного напитка надо подходить ответственно.

"Здесь надо говорить о том, насколько правильно был приготовлен данный гриб. Например, чтобы он не был подпорченным — чтобы полезные бактерии не превратились, наоборот, в патогенную флору, когда уже начинается плесень. Температура неправильная хранения, либо производства — здесь надо быть аккуратным", — предупредила специалист.

Она также привела противопоказания к употреблению гриба. "Если есть аллергия, например, на кофеин, танины, вообще дрожжевые продукты, то стоит быть аккуратнее. Гриб понижает давление, нельзя злоупотреблять им тем людям, у кого и так низкое давление. При синдроме раздражённого кишечника, например, — кофеин и танин, которые содержатся в чае, могут усилить диарею. При ВИЧ или СПИДе, когда иммунная система очень ослаблена, тоже не рекомендуется. И также тем, у кого аллергия на алкоголь. Чайный гриб не рекомендован перед операциями, потому что он может повлиять на уровень глюкозы, могут быть вздутия, которые не нужны во время операции", — перечислила Писарева.

"А так, конечно, важно его правильно приготовить, правильно хранить и за ним ухаживать. И тогда гриб принесёт пользу", — заключила она.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

