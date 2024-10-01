Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности
NBC News: Байден беспокоится, что о нем забыли
Тарасова считает, что у нас в стране нет футбола

Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу

2:56
Здоровье

Чайный гриб переживает очередную волну популярности. О том, насколько она обоснована и заслужена, "Правде.Ру" рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу
Фото: farmer and chef is licensed under public domain

"Чайный гриб, или ещё комбуча его называют, — это скопление молочнокислых бактерий, в которые добавляют чай и сахар для усиления процесса ферментации. При этом там образуется алкоголь — где-то 0,5-1% концентрации", — сообщила она.

"Как и многие ферментированные продукты, в том числе молочнокислые, чайный гриб хорошо употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом — как раз бактерии помогут улучшить микрофлору. Вследствие этого он способствует улучшению и повышению иммунитета, помогает снять воспалительные процессы, так как чай содержит полифенолы. Также в нём содержатся антиоксиданты (можно косвенно об этом говорить), полезные для профилактики онкологических заболеваний. Было, кстати, исследование по поводу чайного гриба, что он ингибирует процесс образования новых кровеносных сосудов, и таким образом снижается количество онкоклеток, — по предстательной железе такое было исследование", — пояснила собеседница издания.

"Гриб — это пробиотики, и он способствует выработке в кишечнике серотонина. И за счёт этого помогает справиться с депрессией и улучшает настроение. Также он способен снижать уровень плохого холестерина", — добавила она.

К приготовлению полезного напитка надо подходить ответственно.

"Здесь надо говорить о том, насколько правильно был приготовлен данный гриб. Например, чтобы он не был подпорченным — чтобы полезные бактерии не превратились, наоборот, в патогенную флору, когда уже начинается плесень. Температура неправильная хранения, либо производства — здесь надо быть аккуратным", — предупредила специалист.

Она также привела противопоказания к употреблению гриба. "Если есть аллергия, например, на кофеин, танины, вообще дрожжевые продукты, то стоит быть аккуратнее. Гриб понижает давление, нельзя злоупотреблять им тем людям, у кого и так низкое давление. При синдроме раздражённого кишечника, например, — кофеин и танин, которые содержатся в чае, могут усилить диарею. При ВИЧ или СПИДе, когда иммунная система очень ослаблена, тоже не рекомендуется. И также тем, у кого аллергия на алкоголь. Чайный гриб не рекомендован перед операциями, потому что он может повлиять на уровень глюкозы, могут быть вздутия, которые не нужны во время операции", — перечислила Писарева.

"А так, конечно, важно его правильно приготовить, правильно хранить и за ним ухаживать. И тогда гриб принесёт пользу", — заключила она.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ с Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Последние материалы
Тарасова считает, что у нас в стране нет футбола
Еда и алкоголь не решают проблему стресса, а усугубляют её
Mash: Василия Ливанова госпитализировали
Что нужно для здоровой шерсти собак: включите эти продукты в рацион питомца
Италия у вас дома: готовим вкусную пасту с соусом песто
Путешественник из США приехал в Россию и описал увиденное фразой "санкции не работают"
Нутрициолог предупредила о противопоказаниях к чайному грибу
В России создали новую мобильную систему защиты транспорта от дронов
Основные витамины, омолаживающие кожу
В Индии готовятся к рекордному урожаю: фермерам благоволит погода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.