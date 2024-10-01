Эти продукты замедляют старение кожи

Основные витамины, омолаживающие кожу

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Полина Журавлёва назвала продукты, которые способны замедлить старение кожи и продлить её молодость. По её словам, помимо генетики, на внешний вид кожи влияют такие факторы, как ультрафиолет, вредные привычки и даже положение, в котором человек спит. Однако именно питание играет ключевую роль в поддержании её молодости.

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Одним из важнейших компонентов для здоровья кожи является витамин С, который предотвращает окислительный стресс и способствует повышению упругости кожи. Он содержится в таких продуктах, как цитрусовые, шиповник, перец чили, черная смородина, гуайява и петрушка. Врач рекомендует получать этот витамин из пищи, а не из аптечных добавок. Витамин Е и токоферолы, которые есть в зелени, овощах, семенах тыквы и подсолнечника, а также в растительных маслах, кукурузе, сое, баранине и говядине, помогают коже оставаться эластичной и сияющей. Не менее важен витамин А, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, образования пигментных пятен и морщин. Этот витамин можно найти в батате, печени, орехах, жирной рыбе, моркови и помидорах.

Уточнения

Витами́н title="латиницей">E - группа природных соединений — производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.





Витами́н A - является структурным компонентом клеточных мембран, обеспечивает антиоксидантную защиту организма.





Аскорби́новая кислота́ - органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

