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Ежедневные привычки, которые медленно разрушают ваш мозг

Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга
1:25
Здоровье

Ежедневные привычки могут незаметно, но весьма ощутимо вредить нашему мозгу, убеждена невролог А. Тарасова. По её словам, одним из самых опасных факторов является табакокурение и злоупотребление алкоголем. Эти привычки особенно негативно воздействуют на лобные доли и мозжечок — ключевые участки мозга, отвечающие за интеллектуальные способности и координацию движений. Регулярное употребление спиртного и курение приводят к ухудшению умственных способностей и многократно увеличивают риск инсульта.

Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0

Немаловажным фактором, влияющим на здоровье мозга, является неправильное питание. Несбалансированный рацион, дефицит витаминов и полезных веществ создают условия для ухудшения работы мозга. Это может также способствовать повышению уровня холестерина и глюкозы в крови, что в дальнейшем чревато развитием хронических заболеваний, оказывающих пагубное влияние на работу мозга.

Тарасова также отмечает важность полноценного сна и регулярных физических нагрузок. Сон, продолжительностью 7-9 часов, помогает мозгу восстанавливаться и сохранять активность. А физическая активность способствует улучшению кровообращения и насыщению организма кислородом, что жизненно необходимо для оптимальной работы мозга.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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