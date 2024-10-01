Ежедневные привычки, которые медленно разрушают ваш мозг

Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневные привычки могут незаметно, но весьма ощутимо вредить нашему мозгу, убеждена невролог А. Тарасова. По её словам, одним из самых опасных факторов является табакокурение и злоупотребление алкоголем. Эти привычки особенно негативно воздействуют на лобные доли и мозжечок — ключевые участки мозга, отвечающие за интеллектуальные способности и координацию движений. Регулярное употребление спиртного и курение приводят к ухудшению умственных способностей и многократно увеличивают риск инсульта.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0

Немаловажным фактором, влияющим на здоровье мозга, является неправильное питание. Несбалансированный рацион, дефицит витаминов и полезных веществ создают условия для ухудшения работы мозга. Это может также способствовать повышению уровня холестерина и глюкозы в крови, что в дальнейшем чревато развитием хронических заболеваний, оказывающих пагубное влияние на работу мозга.

Тарасова также отмечает важность полноценного сна и регулярных физических нагрузок. Сон, продолжительностью 7-9 часов, помогает мозгу восстанавливаться и сохранять активность. А физическая активность способствует улучшению кровообращения и насыщению организма кислородом, что жизненно необходимо для оптимальной работы мозга.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.



