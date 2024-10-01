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Вредные способы борьбы со стрессом

Еда и алкоголь не решают проблему стресса, а усугубляют её
1:41
Здоровье

Многие люди в стрессовых ситуациях обращаются к алкоголю или еде как к способам расслабиться и снять напряжение. Однако такие методы могут нанести серьёзный вред здоровью. Нутрициолог Кристина Молчанова предупреждает, что употребление спиртного и вредной пищи в стрессовые периоды не только не решает проблему, но и усугубляет её. По её словам, около 35 % женщин и 23 % мужчин выбирают пищу, богатую калориями и жирами, чтобы временно улучшить своё эмоциональное состояние. Для городских жителей еда становится быстрой разрядкой, но не решает первопричины стресса, а лишь маскирует проблему.

Еда и алкоголь не решают проблему стресса, а усугубляют её
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Вредная пища, особенно фастфуд, негативно влияет на организм: она провоцирует набор веса, ухудшает работу желудочно-кишечного тракта и повышает риск развития ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у 44 % людей в возрасте от 35 до 54 лет алкоголь становится популярным способом справиться с напряжением. Но, как подчёркивает эксперт, спиртные напитки дают лишь временное облегчение, притупляя тревогу, но в долгосрочной перспективе могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, включая зависимость, нарушения работы центральной нервной системы, сердечно-сосудистые патологии и заболевания печени.

Регулярное употребление алкоголя как средства борьбы со стрессом может привести к тяжёлым последствиям для организма, особенно для мозга, подытожила нутрициолог.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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