Готовая еда из магазинов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, предупреждают эксперты рынка, ссылаясь на данные по случаям отравлений. Причина — ослабленный контроль за качеством таких продуктов.
Союз потребителей России отмечает, что за последние годы наблюдается деградация системы безопасности продуктов питания. Глава организации Александр Койтов объяснил, что с позапрошлого года в России было ограничено проведение проверок готовой еды, что значительно усложнило процесс контроля над производством.
До этого сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводили проверки на предмет соответствия продуктов стандартам безопасности. Однако теперь они имеют право на вмешательство лишь в случае фактического нанесения ущерба здоровью, что не способствует усилению контроля. Такая ситуация позволяет недобросовестным производителям игнорировать нормы и стандарты, что в итоге сказывается на качестве продукции и её безопасности для потребителей.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.