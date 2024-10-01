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Готовая еда — скрытая опасность для здоровья

Почему проверка готовой еды в РФ теперь практически невозможна
1:04
Здоровье

Готовая еда из магазинов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, предупреждают эксперты рынка, ссылаясь на данные по случаям отравлений. Причина — ослабленный контроль за качеством таких продуктов.

Почему проверка готовой еды в РФ теперь практически невозможна
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Союз потребителей России отмечает, что за последние годы наблюдается деградация системы безопасности продуктов питания. Глава организации Александр Койтов объяснил, что с позапрошлого года в России было ограничено проведение проверок готовой еды, что значительно усложнило процесс контроля над производством.

До этого сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводили проверки на предмет соответствия продуктов стандартам безопасности. Однако теперь они имеют право на вмешательство лишь в случае фактического нанесения ущерба здоровью, что не способствует усилению контроля. Такая ситуация позволяет недобросовестным производителям игнорировать нормы и стандарты, что в итоге сказывается на качестве продукции и её безопасности для потребителей.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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