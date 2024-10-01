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Какие напитки вызывают самое сильное похмелье

Вред алкоголя: как разные напитки воздействуют на организм
1:48
Здоровье

Независимо от выбора напитка, распад этанола приводит к образованию токсинов. Об этом сообщила доктор В. Сережина, однако она подчеркнула, что некоторые напитки наносят организму больший вред.

Вред алкоголя: как разные напитки воздействуют на организм
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Первое место в списке вредных алкогольных напитков занимает пиво и коктейли. Пиво часто употребляют в больших количествах, что создаёт повышенную нагрузку на печень. Кроме того, пиво обладает мочегонным эффектом, который может вызвать обезвоживание и усиление похмельного синдрома.

Коктейли, по словам Сережиной, также представляют опасность из-за дополнительных компонентов, которые скрывают крепость напитка с помощью сладких, горьких и терпких вкусов. Газированные коктейли особенно вредны, так как газированные напитки усиливают опьянение.

Сережина также отметила, что похмелье усугубляют конгенеры — химические вещества, возникающие в процессе брожения. Эти соединения придают напиткам аромат и вкус, однако их высокое содержание приводит к тяжёлому похмелью. Самыми богатыми конгенерами считаются красное вино, ром, текила, бренди, виски и коньяк.

Третья категория напитков, вызывающих быстрое опьянение и тяжёлое похмелье, — это креплёные ликёрные вина. Они содержат 17-25 % этилового спирта, быстро всасываются в ЖКТ и легко проникают в кровоток, что ускоряет процесс опьянения.

Как подытожила специалист, влияние алкоголя на организм зависит от количества и характера потребления, но важно помнить, что любой алкоголь несёт потенциальный вред.

Уточнения

Алкого́ль - в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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