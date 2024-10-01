Почему нельзя пить кофе перед утренними анализами

Как кофе влияет на анализ крови и мочи

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекционист Вера Сережина поделилась важными рекомендациями о влиянии утреннего кофе на результаты анализа крови. По её словам, перед сдачей крови, особенно в утренние часы, употребление кофеиносодержащих напитков крайне нежелательно. Кофе способствует загустению крови, что затрудняет её взятие, а вот обычная вода, напротив, разжижает кровь и помогает медицинским специалистам быстрее провести процедуру.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Однако, если анализ крови назначен на послеобеденное время и между чашкой кофе и процедурой проходит не менее трёх часов, можно позволить себе выпить этот бодрящий напиток. Такое исключение можно сделать, если предстоит серологическое исследование крови, уточняет врач.

Инфекционист также отметила, что на анализ мочи кофе не оказывает никакого влияния. Поскольку моча собирается в мочевом пузыре в течение ночи, утренний кофе не изменяет её состав и не влияет на результаты исследования.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



