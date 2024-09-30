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Хирург раскрыл, чем вреден кефир

Хирург: кефир представляет опасность при диарее и вздутии живота
1:17
Здоровье

Кефир обладает полезными свойствами, но в некоторых случаях может нанести вред организму, в том числе, навредить ЖКТ. Об этом сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Хирург: кефир представляет опасность при диарее и вздутии живота
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею", — предостерёг эксперт в беседе с NEWS. ru.

Из-за повышенной кислотности кефир может быть опасен для людей с гастритом или язвой. По словам специалиста, молочный продукт может стимулировать усиленное выделение желудочного сока, вызывая боли или изжогу.

Кроме того, хирург отметил, что в кефире содержится незначительное количество алкоголя. Поэтому беременным, кормящим матерям и растущим детям следует быть осторожнее. Это также касается людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молочный белок.

"Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отёчность или затрудненное дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами", — сообщил врач.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием. 

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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