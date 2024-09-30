Хирург раскрыл, чем вреден кефир

Хирург: кефир представляет опасность при диарее и вздутии живота

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир обладает полезными свойствами, но в некоторых случаях может нанести вред организму, в том числе, навредить ЖКТ. Об этом сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею", — предостерёг эксперт в беседе с NEWS. ru.

Из-за повышенной кислотности кефир может быть опасен для людей с гастритом или язвой. По словам специалиста, молочный продукт может стимулировать усиленное выделение желудочного сока, вызывая боли или изжогу.

Кроме того, хирург отметил, что в кефире содержится незначительное количество алкоголя. Поэтому беременным, кормящим матерям и растущим детям следует быть осторожнее. Это также касается людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молочный белок.

"Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отёчность или затрудненное дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами", — сообщил врач.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



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