Эксперт раскрыла, при каких проблемах с зубами нужно обратиться к ортодонту

Эксперт: нужно обращаться к ортодонту, если ребёнок спит с открытым ртом или закусывает язык

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно 30 сентября отмечается Международный день ортодонта. Руководитель дирекции медицинской курации САО ВСК Татьяна Миронова в интервью "Вести Подмосковья" подчеркнула важность посещения ортодонта для поддержания здоровья. Частота визитов зависит от индивидуальных потребностей и состояния зубочелюстной системы. В случае проведения ортодонтического лечения врач обычно назначает профилактические приёмы раз в 4-8 недель.

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Ортодонтия включает в себя исправление дефектов расположения зубов и профилактику для поддержания здоровья зубочелюстного аппарата. Пациенты обращаются к ортодонту по различным причинам, таким как неправильный прикус, непрорезавшиеся зубы у детей, слишком широкие промежутки между зубами, или непропорциональное соотношение верхней и нижней челюсти. Эти проблемы могут влиять не только на эстетику, но и на общее здоровье.

"При отсутствии жалоб ребёнка стоит показать ортодонту в возрасте 3-3,5 года и затем в 6 лет. Далее рекомендуется посещать специалиста раз в год для формирования постоянного прикуса. Важно не упустить момент, так как период активного роста — самое эффективное время для создания места для прорезывающихся зубов. Стоит записать ребенка к ортодонту, если он спит с открытым ртом, плохо произносит звуки, сосет палец, закусывает губу или язык, рано потерял молочный зуб. В 5-5,5 года челюсти готовятся к прорезыванию постоянных зубов, которые больше молочных. Поэтому если в этом возрасте зубы стоят плотно и между ними нет расстояния, необходимо посетить ортодонта", — уточнила Татьяна Миронова.

Эксперт также добавила, что взрослые могут обратиться к ортодонту, если нарушения прикуса не были исправлены в подростковом возрасте или появились позже. Важно посетить клинику, если зубы расположены неровно, возникают трудности с откусыванием и пережёвыванием пищи, наблюдаются боли или щелчки при открывании рта, или если после удаления зуба соседние зубы изменили своё положение.

Уточнения

Ортодо́нтия (греч. ορθός «прямой; правильный» + οδόντι «зуб») — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.

