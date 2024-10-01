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Насколько улучшится здоровье человека, если он откажется от сахара?

2:30
Здоровье

Отказавшись от сахара, вы сможете улучшить своё здоровье и самочувствие. Вот некоторые преимущества отказа от сахара:

Насколько улучшится здоровье человека, если он откажется от сахара?
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
  • Снижение риска хронических воспалений. Высокая концентрация сахара вызывает хронические воспаления, которые ослабляют организм и увеличивают шансы подхватить простудные заболевания.
  • Потеря лишнего веса. Даже сокращение употребления сахара может привести к быстрой потере веса. Заменив сахар на полезные продукты, вы стабилизируете свой вес и предотвратите образование новых жировых отложений.
  • Сохранение здоровых зубов. Сладкое разрушает зубную эмаль, приводит к механическим повреждениям зубов и заболеваниям дёсен. Перестав употреблять сладкое, вы избавитесь от этих проблем. У вас будет свежее дыхание, так как сахар подпитывает неприятный запах.
  • Здоровый сон. Сладкое перед сном вызывает выброс гормона кортизола, который мешает быстрому засыпанию. Отсутствие сахара сделает ваш сон спокойным и крепким.
  • Улучшение состояния кожи. Акне и воспаления на коже значительно уменьшатся при отказе от сахара.
  • Улучшение памяти. Большое количество сахара мешает работе клеток мозга, поэтому при сокращении употребления сладкого у вас будет хорошая память, острый и быстрый ум.
  • Улучшение пищеварения. Сахар провоцирует разрушение защитного слоя слизистой кишечника. Отказ от сахара избавит вас от метеоризма, воспалительных заболеваний кишечника.
  • Сокращение риска развития болезни Альцгеймера. Нейротрофический фактор мозга помогает формировать связи и создавать новые воспоминания. Ослабление действия этого вещества связано с большим количеством употребления сахара.

Важно помнить, что мы потребляем большое количество "скрытого сахара" (кетчуп, майонез, колбасные изделия, каши, обезжиренный йогурт, творог, пиво и т. д.), поэтому в любом случае сахар будет поступать в организм.

Если вы решите заменить сахар на более полезные альтернативы, рассмотрите мёд, кленовый сироп, сироп топинамбура, мальтозную патоку или траву стевию. Они дольше усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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