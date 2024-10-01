Насколько улучшится здоровье человека, если он откажется от сахара?

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказавшись от сахара, вы сможете улучшить своё здоровье и самочувствие. Вот некоторые преимущества отказа от сахара:

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Снижение риска хронических воспалений. Высокая концентрация сахара вызывает хронические воспаления, которые ослабляют организм и увеличивают шансы подхватить простудные заболевания.

Потеря лишнего веса. Даже сокращение употребления сахара может привести к быстрой потере веса. Заменив сахар на полезные продукты, вы стабилизируете свой вес и предотвратите образование новых жировых отложений.

Сохранение здоровых зубов. Сладкое разрушает зубную эмаль, приводит к механическим повреждениям зубов и заболеваниям дёсен. Перестав употреблять сладкое, вы избавитесь от этих проблем. У вас будет свежее дыхание, так как сахар подпитывает неприятный запах.

Здоровый сон. Сладкое перед сном вызывает выброс гормона кортизола, который мешает быстрому засыпанию. Отсутствие сахара сделает ваш сон спокойным и крепким.

Улучшение состояния кожи. Акне и воспаления на коже значительно уменьшатся при отказе от сахара.

Улучшение памяти. Большое количество сахара мешает работе клеток мозга, поэтому при сокращении употребления сладкого у вас будет хорошая память, острый и быстрый ум.

Улучшение пищеварения. Сахар провоцирует разрушение защитного слоя слизистой кишечника. Отказ от сахара избавит вас от метеоризма, воспалительных заболеваний кишечника.

Сокращение риска развития болезни Альцгеймера. Нейротрофический фактор мозга помогает формировать связи и создавать новые воспоминания. Ослабление действия этого вещества связано с большим количеством употребления сахара.

Важно помнить, что мы потребляем большое количество "скрытого сахара" (кетчуп, майонез, колбасные изделия, каши, обезжиренный йогурт, творог, пиво и т. д.), поэтому в любом случае сахар будет поступать в организм.

Если вы решите заменить сахар на более полезные альтернативы, рассмотрите мёд, кленовый сироп, сироп топинамбура, мальтозную патоку или траву стевию. Они дольше усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



